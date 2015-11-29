به گزارش خبرنگار مهر، برترین‌های سال فوتبال ۲۰۱۵ آسیا عصر امروز یکشنبه در مراسمی که در دهلی نو هند برگزار شد معرفی شدند. در این مراسم علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران و نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا حضور داشت.

علی اصغرحسن زاده و وحید شمسایی به عنوان نامزدهای بهترین بازیکن و تیم فوتسال تاسیسات دریایی به عنوان نامزد بهترین تیم فوتسال حضور داشتند که شمسایی و تاسیسات عنوان بهترین ها را به خود اختصاص دادند. شمسایی در شرایطی به این عنوان رسید که ۴۰ سال سن دارد و سرمربی تیم تاسیسات دریایی نیز هست.

در ابتدای این مراسم «پرافول پتل» رئیس فدراسیون فوتبال هند در خصوص پیشرفت فوتبال در این کشور و برنامه های آینده فدراسیون تحت ریاستش صحبت کرد.

در ادامه «شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه» که ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا را برعهده دارد گزارشی از وضعیت فوتبال در قاره کهن و شرایط توسعه و پیشرفت این رشته را تشریح کرد.



فهرست نامزد برترین‌های سال آسیا به این شرح است:

اتحادیه برتر سال آسیا:

روحیه بخش

فدراسیون فوتبال استرالیا

فدراسیون فوتبال ایران

اتحادیه فوتبال ژاپن

* ژاپن به عنوان بهترین انتخاب شد

رو به پیشرفت

اتحادیه فوتبال هنگ کنگ

فدراسیون فوتبال تاجیکستان

فدراسیون فوتبال ویتنام

* اتحادیه فوتبال هنگ کنگ انتخاب شد

خواهان پیشرفت

فدراسیون فوتبال بنگلادش

فدراسیون فوتبال بوتان

اتحادیه فوتبال برونئی دارالسلام

* اتحادیه فوتبال بنگلادش انتخاب شد

تیم رویایی سال آسیا:

اتحادیه فوتبال چین

اتحادیه فوتبال ژاپن

فدراسیون فوتبال ویتنام

* جایزه رویایی سال AFC به اتحادیه فوتبال ژاپن رسید.

تیم ملی سال آسیا

مردان:

تیم ملی استرالیا

تیم ملی کره‌جنوبی

تیم زیر ۲۰ سال ازبکستان

* تیم ملی فوتبال استرالیا بهترین شد

زنان:

تیم ملی ژاپن

تیم زیر ۱۹ سال ژاپن

تیم زیر ۱۶ سال کره شمالی

* تیم ملی فوتبال زنان ژاپن بهترین شد

مربی سال آسیا

مردان:

آنگه پوستکوغلو (استرالیا)

نوریو ساساکی (ژاپن)

مهدی علی (امارات)

* آنگه پوستکوغلو از استرالیا بهترین مربی سال شد

زنان:

گائو هنگ (چین)

آساکو تاکاکورا (ژاپن)

نوئنگروتای سراتونگویان (تایلند)

* آساکو تاکاکورا به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد

بازیکن سال آسیا

مردان:

ژانگ ژی (چین)

احمد خلیل (امارات)

عمر عبدالرحمان (امارات)

* احمد خلیل از امارات بهترین بازیکن شد

زنان:

الیسه کلوند - نایت (استرالیا)

آیا دمیاما (ژاپن)

رومی اوتسوگی (ژاپن)

* آیا دمیاما از ژاپن بهترین شد

جایزه ویژه رئیس AFC برای فوتبال پایه

الهام بخش

ایران

ژاپن

ازبکستان

* ژاپن در این بخش انتخاب شد

رو به پیشرفت

اردن

فلسطین

ویتنام

* ویتنام این جایزه را به خود اختصاص داد

خواهان پیشرفت

برونئی دارالسلام

قرقیزستان

سریلانکا

* برونئی این عنوان را به خود اختصاص داد

فدراسیون جوانمرد سال آسیا

اتحادیه فوتبال چین

اتحادیه فوتبال ژاپن

اتحادیه فوتبال کره‌جنوبی

* ژاپن این عنوان را به خود اختصاص داد



باشگاه فوتبال سال آسیا

گوانگجو اورگرانده (چین)

جوهور دارالتعظیم (مالزی)

الاهلی (امارات)

* گوانگجو اورگرانده از چین بهترین باشگاه سال شد

بازیکن فوتسال سال آسیا

علی‌اصغر حسن‌زاده (ایران)

وحید شمسایی (ایران)

محمد ناصر صفری (عراق)

* وحید شمسایی از ایران بهترین بازیکن شد

تیم سال فوتسال آسیا

تاسیسات دریایی (ایران)

القادسیه (کویت)

تای سون نام (ویتنام)

* تیم تاسیسات دریایی از ایران بهترین تیم آسیا شد

بازیکن جوان سال آسیا

مردان:

دوستونیک خمداموف (ازبکستان)

الدور شومورودوف (ازبکستان)

زبیخیلو اوریبوئف (ازبکستان)

* دستونیک خمداموف از ازبکستان انتخاب شد

زنان:

ریکاکو کوبایاشی (ژاپن)

ری هائه یون (کره‌شمالی)

ری هیانگ سیم (کره‌شمالی)

* ریکاکو کوبایاشی انتخاب شد

بازیکن خارجی سال آسیا

اورتون آگوستو دی باروس ریبریو (برزیل)

ریکاردو گولارت پریرا (برزیل)

خوان کارلوس رودریگس بلنکوسو (اسپانیا)

* ریکاردو گولارت پریرا بهترین شد

بازیکن بین‌المللی سال آسیا

ماسیمو لونگو (استرالیا)

کی سونگ یوئنگ (کره)

سون هیونگ مین (کره)

* سون هیونگ مین از کره بهترین شد