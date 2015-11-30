وزارت صنعت به موافقان گرانی دلار پیوست

ولی‌الله افخمی راد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اگر در نرخ ارز، تغییرات مناسب با نرخ تورم داخلی منهای خارجی اعمال نشود، مطمئنا بستر مناسب برای صادرات فراهم نمی‌شود بلکه به عکس سبب می شود که واردات به کشور رونق پیدا کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برخی مقامات وزارت صنعت هم اعلام کرده‌اند که ضرورت دارد نرخ ارز به صورت منطقی و ضابطه‌مند افزایش پیدا کند و بر این اساس، باید در نرخ ارز نیز مشابه سایر کالاها، با ساز و کارهایی که همه بر روی آن اتفاق نظر دارند، تغییراتی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی بر روی مساله ارز حساس است و بر این اساس به نظر می‌رسد به صورت منطقی، تغییراتی را در نرخ ارز ایجاد می‌کند، چراکه این بانک، مسئول و سیاستگذار ارزی کشور است. البته برخی این انتقاد را وارد می‌کنند که نرخ ارز بر واردات اثرگذار است اما باید گفت که اثر منفی افزایش نرخ ارز بر واردات کم است.

به گفته افخمی راد، استفاده از مصنوعات داخلی با استفاده از تغییرات منطقی نرخ ارز توجیه پذیر می شود، در مقابل وقتی ارز ارزان می شود، واردات از خارج کشور با صرفه خواهد بود و بنابراین اگر ارز قیمتی متعادل داشته باشد، به نفع کشور خواهد بود و تولید کشور را رونق می‌دهد.