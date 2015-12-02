مرگ دلخراش یک جوان و رکوردی که از دست ایران افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، آزادکاران و فرنگی کاران اعزامی به جام باکو دست پر به تهران بازگشتند و در جام باشگاه های جهان هم نماینده ایران عنوان های اول و سوم را از آن خود کرد پس بی راه نیست اگر کشتی را موفق ترین رشته در این هفت روز ورزش خواند، البته قهرمانی تیم فوتسال ناشنوایان در مسابقات جهانی از اتفاقات مثبت و موفق این هفت روز بود اگرچه این موفقیت ها در سایه سنگین و تلخ خیلی از ناکامی ها و فرصت سوزی ها خیلی به چشم نیامد.

در این هفته رو به پایان هندبال با وجود شایستگی و رقابت قابل قبول در مصاف با قطر، فرصت صعود مستقیم به المپیک را از دست داد و بدتر از آن اینکه وزنه برداران اعزامی به مسابقات جهانی آمریکا اصلا نتوانست به حداقل انتظارات هم پاسخ دهند طوریکه تنها یک مدال از این مسابقات به تیم ایران رسید و دیگر وزنه برداران جایی در میان بهترین ها به خود اختصاص دهند. علاوه بر این در همین مسابقات، یک وزنه بردار روس تمام رکوردهای حسین رضا زاده را شکست تا عنوان قوی ترین مرد دنیا هم از ایران گرفته شود.

به جز این مرگ تلخ ملی پوش جوان دوچرخه سواری که تصادف با یک دستگاه تریلر آنهم در حین تمرین موجب آن شد، از دیگر اتفاقات تاسف بار در این هفت روز ورزش بود.

مرگ یک دوچرخه سوار و فرصت سوزی المپیکی در هندبال در کنار از دست دادن عنوان قوی‎ترین و به دست نیاوردن جایگاه در میان بهترین های مسابقات جهانی وزنه برداری، هفت روز تاسف باری برای ورزش رقم زد.

مهمترین اتفاقات و رویدادهای این هفت روز ورزش به شرح زیر است:

مرگ دوچرخه سوار در حین تمرین

محمدعلی نوروزیان دوچرخه‌سوار ملی پوش لرستانی جمعه گذشت در حین تمرین در جاده بروجرد به اشترینان بر اثر تصادف با یک دستگاه تریلر درگذشت. مراسم تشییع جنازه مرحوم نوروزیان دو روز بعد در دارالسلام بروجرد برگزار شد و پیکر آن مرحوم به خاک سپرده شد. مرحوم علی نوروزیان مقام‌های بسیاری از جمله چهارمی کاپ آسیایی تایلند (‌۲۰۱۳)، قهرمانی در ماده ۲۰۰ متر و یک کیلومتر جوانان کشور، کسب نشان نقره در مسابقات قهرماني كشور و باشگاهی بزرگسلان را در کارنامه موفق ورزشی خود داشت.

فرصتی که برای شگفتی هندبال از دست رفت

تیم ملی هندبال جمعه گذشته در دیدار پایانی مسابقات انتخابی المپیک با نتیجه ۲۸ بر ۱۹ مقابل قطر میزبان شکست خورد و فرصت صعود مستقیم به المپیک را از دست داد. ایران در حالی در این بازی بازنده شد که در بیشتر اوقات نیمه نخست تیم برتر میدان بود اما از دست دادن چندین پنالتی در کنار اشتباهات فردی رفته رفته ورق را به سوی قطر برگرداند و این تیم در نهایت با ۹ امتیاز اختلاف بازی را برنده شد. ایران در مرحله گروهی رقابتها نیز با حساب ۳۲ بر ۱۷ به قطر باخته بود.

هفتمی بانوان فوتسال ناشنوایان در اولین حضور جهانی

در چارچوب مسابقات فوتسال ناشنوایان جام جهانی در تایلند، تیم بانوان ایران جمعه گذشته درمصاف با میزبان مسابقات به برتری ۹ بر ۴ دست یافت. تیم ملی فوتسال ناشنوایان ایران را با کسب این پیروزی موفق شد در اولین حضور جهانی به عنوان هفتم دست یابد.

سهراب مرادی از IWF بلیت ریو گرفت

سهراب مرادی نماینده دسته ۹۴ کیلوگرم تیم ملی وزنه برداری که در اثر یک نامه نگاری اشتباه در فدراسیون پیشین به فدراسیون بین المللی بازنشسته معرفی شده بود در رقابتهای جهانی امسال اجازه حضور نیافت و در حالی که رکوردهای تمرینی اش حدود ۱۰ کیلوگرم از نفر برتر این دسته بیشتر بود از روی صندلی تماشاگران به تماشای این دیدار پرداخت. در همین راستا و به دنبال پیگیری انجام شده توسط مسئولان کمیته ملی المپیک و فدراسیون وزنه برداری، تاماش آیان رئیس فدراسیون بین المللی وزنه برداری (IWF) جمعه گذشته و در جریان هشتاد و یکمین دوره مسابقات جهانی وزنه برداری در هوستون آمریکا از موافقتش با حضور سهراب مرادی در المپیک خبر داد.

رئیس تنیس ایران عضو هیات رئیسه آسیا شد

مجید شایسته رئیس فدراسیون تنیس ایران که برای حضور در جلسه سالیانه فدراسیون تنیس آسیا و مجمع انتخاباتی، راهی کلمبو سریلانکا شده بود موفق به اخذ کرسی در هیات رئیسه فدراسیون تنیس آسیا شد. البته این پست در انتخابات دوره قبلی تنیس نیز توسط ایرانی‌ها کسب شده بود. بر اساس این خبر که مربوط به شنبه گذشته است، پیش از این خروشی از ایران عضو هیات رئیسه تنیس قاره کهن بود.

سازهایی که برای قهرمانی به صدا در نیامد!

دومین دوره مسابقات کشتی آزاد جام باشگاه های جهان جمعه گذشته با قهرمانی تیم بیمه رازی به پایان رسید. این تیم در دیدار نهایی این دوره از رقابت ها تیم تایتان مرکوری آمریکا را ۷ بر یک شکست داد و قهرمان شد. همچنین در دیدار رده بندی این مسابقات تیم کفایتی مشهد با نتیجه ۷ بر یک از سد تیم تاشیر ارمنستان گذشت و به مقام سوم رسید. قرار بود در مراسم اختتامیه مسابقات ارکستر سمفونیک تهران برنامه داشته باشد اما به دلیل برخی مسائل که اعلام نشد و حاضران در سالن نیز از آن بی اطلاع بودند، قبل از برگزاری دیدار فینال اعضای این گروه کلیه وسایل‌شان را از سالن جمع کردند و رفتند.

سه مدال کشتی آزاد ایران در جام باکو

رقابت های بین المللی کشتی آزاد جایزه بزرگ آذربایجان، جمعه گذشته در باکو برگزار شد که طی آن سه کشتی گیر ایران موفق به کسب مدال شدند. بر این اساس ایمان صادقی در وزن۶۱ کیلوگرم به مدال نقره دست یافت. مصطفی حسین خانی در وزن ۷۴ کیلوگرم و احسان لشگری در وزن ۸۶ کیلوگرم هم صاحب مدال برنز شدند.

ورود معاونت امور زنان ریاست جمهوری به موضوعات بانوان ورزشکار

شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده شنبه گذشته با اشاره به بروز برخی مشکلات برای زنان ورزشکار تاکید کرد که گر در مرحله‌ای ورود معاونت زنان به موضوعات مرتبط با بانوان قهرمان لازم باشد حتما ورود خواهیم کرد.

فوتسال ناشنوایان ایران قهرمان جهان شد

تیم فوتسال ناشنوایان ایران شنبه گذشته در دیدار فینال مسابقات جام جهانی ناشنوایان در تایلند مقابل تیم میزبان به میدان رفت و موفق شد این تیم را با نتیجه ۸ بر ۳ شکست دهد و عنوان قهرمانی مسابقات را از آن خود کند. ملی پوشان فوتسال ناشنوای ایران پیش از این در مرحله گروهی موفق شده بودند تیم‌های سوئیس، الجزایر، نروژ و ژاپن را شکست بدهند و تنها با یک باخت مقابل روسیه به مرحله نیمه نهایی رسیدند. ایران در نیمه نهایی هم هلند را شکست داد تا به فینال برسد.

حذف جودوکاران ایران در مسابقات جایزه بزرگ کره جنوبی

جواد محجوب و سعید ملایی جودوکاران وزن ۱۰۰- و ۸۱- کیلوگرم ایران که برای کسب سهمیه المپیک تلاش می کنند، طی این هفت روز ورزش در مسابقات جایزه بزرگ کره جنوبی شرکت کردند و بدون کسب مدال به کار خود در این رقابت ها پایان دادند. در چارچوب این مسابقات که در جزیره جیجو برگزار شد، جواد محجوب بعد از پیروزی برابر نماینده فرانسه و صعود به دور دوم مسابقات، مقابل ورزشکار آذربایجان با ضربه فنی بازنده شد و از دور رقابت ها کنار رفت. پیش از وی نیز سعید ملایی بعد از دو پیروزی مقابل حریفانی از فیجی و سوئد، دور سوم به نماینده روسیه باخت و از دور رقابتها کنار رفت.

فوتسالی های ایران در جمع بهترین های آسیا

مراسم معرفی برترین‌های سال فوتبال ۲۰۱۵ آسیا یکشنبه گذشته در دهلی نو هند برگزار شد. در این مراسم که علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران و نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا هم در آن شرکت داشت، علی اصغرحسن زاده و وحید شمسایی به عنوان نامزدهای بهترین بازیکن و تیم فوتسال تاسیسات دریایی به عنوان نامزد بهترین تیم فوتسال حضور داشتند که شمسایی و تاسیسات عنوان بهترین ها را به خود اختصاص دادند. شمسایی در شرایطی به این عنوان رسید که ۴۰ سال سن دارد و سرمربی تیم تاسیسات دریایی نیز هست.

اعلام پاداش مدال آوران المپیک ریو

اعضای شورای معاونین وزارت ورزش در نشست شنبه گذشته خود میزان پاداش مدال آوران بازی های الپیک وپارالمپیک ریو را مصوب کردند. بر این اساس ورزشکارانی که در بازیهای المپیک و پارالمپیک ریو بتوانند مدال طلا کسب کنند ۳۰۰ سکه به عنوان پاداش دریافت می کنند ضمن اینکه به مدال آوران نقره و برنز نیز به ترتیب ۲۰۰ و ۱۲۰ سکه اهدا می شود. این میزان در دوره قبل به ترتیب برای مدال طلا ۲۰۰، نقره ۱۵۰ و برنز ۱۰۰ سکه بود.

دیگر قوی ترین مرد دنیا ایرانی نیست!

یکشنبه گذشته و در جریان آخرین روز مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان در هیستون آمریکا، الکسی لوچف از روسیه با شکستن رکوردهای جهانی دوضرب و مجموع حسین رضازاده، برای نخستین بار روی سکوی قهرمانی دسته فوق سنگین مسابقات جهانی وزنه برداری ایستاد و عنوان قویترین مرد جهان را از آن خود کرد.

عملکرد قابل انتقاد وزنه برداران در مسابقات جهانی

تیم ملی وزنه برداری که برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان به آمریکا سفر کرده بود، طی این هفت روز ورزش در حالی به کار خود در این رقابت ها پایان داد که موفق به کسب نتایج قابل دفاعی نشد طوریکه از میان وزنه برداران اعزامی ایران تنها کیانوش رستمی به مدال نقره دست یافت این در حالی بود که بهادر مولایی در مجموع گروه B پنجم شد. بهادر مولایی در مجموع گروه B پنجم شد. ضمن اینکه مجید عسگری که اولین نماینده بود در رده ۲۷ قرار گرفت. رسول تقیان، نواب نصیرشلال و جابر بهروزی از دور مسابقات کنار رفتند.

شاگردان بنا در باکو ۶ مدال

تیم منتخب كشتی فرنگی دوشنبه گذشته با كسب ۶ مدال در رقابتهای بین المللی جام جایزه بزرگ حیدر علی اف باكو به كار خود خاتمه داد. این تیم که با هدایت محمد بنا به آذربایجان سفر کرده بود، در وزن ۶۶ کیلوگرم توسط زیدوند به مدال طلا و در وزن ۷۵ و ۹۸ کیلوگرم توسط پیام بویری و مهدی علیاری به دو مدال نقره دست یابند. همچنین رامین طاهری در ۷۵ كیلو، مجتبی کریم‌فر در ۸۵ کیلوگرم و بهنام مهدی‌زاده در ۱۳۰ کیلو نیز سه مدال برنز كسب کردند.

لیگ پانزدهم به کجا رسید؟

پانزدهمین دوره لیگ برتر طی روزهای یکشنبه و دوشنبه با برگزاری دیدارهای هفته سیزدهم پیگیری شد. این هفته از رقابت ها با پیروزی ۲ بر یک صبا برابر سیاه جامگان در مشهد آغاز شد. در ادامه گسترش فولاد در تبریز با یک گل مقابل سپاهان به پیروزی دست یافت. قهرمان دوره پیش لیگ برتر با این شکست سه پله سقوط کرد و در رده هفتم قرار گرفت. راه آهن که طی سه هفته گذشته متحمل شکست شده بود در این هفته هم با با پذیرفتن یک گل مغلوب استقلال خوزستان شد.

در ادامه دیدارهای هفته سیزدهم لیگ برتر و در روز دوم این رقابت ها، ذوب‌آهن در یک دیدار خانگی با نتیجه ۳ بر یک از سد پدیده مشهد گذشت ضمن اینکه تراکتورسازی هم در انزلی با همین نتیجه مقابل ملوان صاحب برتری شد. دیگر اینکه رقابت دو تیم استقلال اهواز و فولاد خوزستان با برتری ۲ بر یک استقلالی ها به پایان رسید و در نهایت سرخابی های پایتخت در مصاف با تیم های نفت و سایپا با نتیجه مشابه یک بر یک متوقف شدند.

بدین ترتیب و با توجه نتایج به دست آمده در هفته سیزدهم لیگ برتر، استقلال تهران و خوزستان و ذوب آهن در رده های اول تا سوم جدول رده بندی باقی ماندند. در این هفته تیم های صبا، گسترش فولاد، تراکتورسازی و فولاد خوزستان در جدول رده بندی صعود کردند و علاوه بر سپاهان، تیم های سیاه جامگان، پدیده، ملوان و پرسپولیس با سقوط مواجه شدند.