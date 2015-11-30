به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین بازی از هفته سیزدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت ۱۷:۳۰ امروز دوشنبه تیم‌های استقلال و سایپا برابر هم به میدان رفتند که این بازی در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

در این بازی که در ورزشگاه آزادی و با قضاوت علیرضا فغانی برگزار شد، جابر انصاری در دقیقه ۶۰ گل برتری تیم فوتبال استقلال تهران را به ثمر رساند اما علی زینالی در دقیقه ۸۲ گل تساوی تیم سایپا را وارد دروازه اسقلال کرد.

استقلال در این بازی با ترکیب سیدمهدی رحمتی، هرائر مگویان، حنیف عمران‌زاده، خسرو حیدری، میثم مجیدی، روزبه چشمی، امید ابراهیمی، بهنام برزای (۵۷- یعقوب کریمی)، محسن کریمی (۷۴- فرشید اسماعیلی)، جابر انصاری و سجاد شهباززاده به میدان رفت و راتکو دوجکویچ، مجید ایوبی، سجاد مشکل‌پور، علی زینالی، ابراهیم شکوری، جواد نکونام، روزبه شاه‌علی‌دوست، ابراهیم صادقی (۷۶- مجتبی رمضانی)، مهدی ترابی، غلامرضا رضایی و رضا نوروزی (۶۸- میلاد میداوودی) نفرات تیم سایپا را تشکیل دادند.

نخستین موقعیت بازی توسط جواد نکونام خلق شد که ضربه آزاد وی از فاصله ۲۵ متری از بالای دروازه استقلال به اوت رفت. در دقیقه ۱۱ استقلال یک موقعیت خوب را از دست داد زیرا پاس در عرض خطرناک بهنام برزای را ایوبی به کرنر فرستاد.

موقعیت‌های دو تیم در این نیمه چندان خطرناک نبود اما در دقیقه ۳۱ شوت ابراهیم صادقی توسط مدافعان استقلال برگشت داده شد که این توپ به ایوبی رسید اما ضربه او از بالای دروازه رحمتی عبور کرد. در دقیقه ۴۲ هم رضا نوروزی در یک موقعیت مناسب توپ را به اوت زد تا در نهایت دو تیم با تساوی بدون گل راهی رختکن شوند.

بهترین موقعیت دقایق آغازین نیمه دوم هم نصیب تیم سایپا شد. در دقیقه ۴۹ مهدی ترابی با یک فرار زیبا، توپ را در اختیار رضا نوروزی قرار دارد اما پاس در عرض این بازیکن، توسط استقلالی‌ها دفع شد. بعد از این موقعیت بیشتر توپ در میانه میدان در حرکت بود تا اینکه ۲ دقیقه بعد از ورود یعقوب کریمی به میدان، این بازیکن به محوطه جریمه سایپا نفوذ کرد و پاس به عقبش به جابر انصاری رسید که او نیز با یک ضربه دقیق، دروازه سایپا را باز کرد.

بعد از این گل و در دقیقه ۶۴، ضربه محکم رضا نوروزی در دو مرحله توسط سیدمهدی رحمتی مهار شد. دقایقی بعد رضا نوروزی در یک موقعیت مناسب که با حرکت زیبای ابراهیم صادقی بوجود آمد، اشتباهی انجام داد تا فرصت خوبی را از تیمش بگیرد.

علی زینالی در دقیقه ۷۲ یک موقعیت بسیار خوب را به راحتی از دست داد. ارسال ابراهیم صادقی از جناج راست با ضربه سر جواد نکونام در محوطه جریمه به این بازیکن سایپا رسید اما ضربه کم دقت زینالی، باعث شد آه از نهاد کادرفنی و بازیکنان این تیم بلند شود. ۱۰ دقیقه بعد اما تلاش‌های تیم سایپا نتیجه داد و پاس در عرض زیبای مهدی ترابی، با دفع ناقص سیدمهدی رحمتی و ضربه دقیقه علی زینالی، بازی به تساوی کشیده شد.

در دقایق پایانی مسابقه، دو تیم یکی دو موقعیت نصف و نیمه روی دروازه همدیگر ایجاد کردند اما این فرصت‌ها نتیجه‌ای برای دو تیم نداشت تا سومین دربی هفته سیزدهم بدون برنده به پایان برسد، نتیجه‌ای که به سود مدعیان بالای جدول بود.

با این تساوی تیم فوتبال استقلال تهران ۲۶ امتیازی شد و به خاطر گل زده بیشتر نسبت به استقلال خوزستان، دوباره به صدر جدول بازگشت. سایپا تهران هم با ۲۱ امتیاز در رده پنجم قرار گرفت.

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