۱۳ آذر ۱۳۹۴، ۰:۲۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

سازمان لیگ به دنبال رفع تکلیف است/ لیگ کاراته خروجی ندارد

مربی پیشین تیم ملی کاراته گفت: لیگ های کاراته هیچ خروجی برای تیم ملی ندارد و در واقع سازمان لیگ از برگزاری این مسابقات به دنبال رفع تکلیف است.

علیرضا کتیرایی ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: سازمان لیگ تاریخ آغاز رقابتها را چهارم دیماه اعلام کرده است. معلوم نیست بر اساس کدام دلیل و منطق این رقابتها برگزار خواهد شد. در واقع با برگزاری این مسابقات به دنبال رسیدن به کدام هدف هستند. 

وی افزود: اصولا برنامه ریزی لیگ باید به نحوی باشد که بتواند خروجی مناسبی برای تیم ملی داشته باشد. با برگزاری لیگ در مدت دو ماه به صورت فشرده و هفته ای دو یا سه بازی کدام هدف لیگ محقق خواهد شد؟

این کارشناس کاراته با انتقاد از سازمان لیگ اظهار داشت: با این تعداد تیم بدون شک ادامه مسابقات به سال ۹۵ موکول می شود. گویا آقایان اطلاع ندارند که اغلب تیم ها از بودجه دولتی ارتزاق می کنند و بودجه ۹۴ را باید همین سال استفاده کرد و برای سال ۹۵ با مشکلات عدیده ای مواجه خواهند شد. 

کتیرایی ادامه داد: ما با یکی از شرکت های تابعه وزارت نفت برای حضوری موثر در لیگ به توافق رسیده بودیم و قصد ما هم کمک به کاراته کاها و رونق بیشتر لیگ بود ولی این نوع برنامه ریزی باعث شد تا عقب نشینی کنیم. ما برای ورود به لیگ باید تعهداتی را هم به کاراته کاها و هم به مسئولان تیم می دادیم که متاسفانه همین مشکلات باعث می شد که نتوانیم به تعهدات عمل کنیم به همین دلیل قید حضور در لیگ را زدیم.

مربی پیشین تیم ملی در پایان گفت: امیدوارم خیلی زود با برگزاری مجمع انتخابات این رشته مدال آور سروسامان بگیرد. چرا که تداوم حاشیه ها مشکلات را روز به روز افزایش می دهد. 

