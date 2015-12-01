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۱۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۴۲

فرماندار جدید شهرستان باوی معرفی شد

فرماندار جدید شهرستان باوی معرفی شد

اهواز - حیدر کاظمی روز گذشته در مراسمی با حکم وزیر کشور به‌عنوان فرماندار جدید شهرستان باوی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری خوزستان، پیمان جهانگیری سرپرست اداره کل سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خوزستان با اعلام این خبر گفت: آیین معارفه فرماندار جدید شهرستان باوی روز گذشته با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار و جمعی از مسئولان محلی در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

حیدر سیدی فرماندار پیشین شهرستان از زمان دولت سابق تاکنون در این سمت حضور داشت.

شهرستان باوی یکی از شهرستان‌های استان خوزستان در جنوب غرب ایران است. این شهرستان از دو بخش مرکزی و ویس تشکیل یافته و مرکز آن شهر ملاثانی است.

کد مطلب 2988290

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