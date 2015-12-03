افزایش ۳ برابری پذیرش دانشجوی خارجی در دانشگاه علم و صنعت

حسن کلانتر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درحال حاضر تنها ۷۰ دانشجوی خارجی در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند که برنامه داریم براساس زیرساخت های موجود آموزشی و پژوهشی ظرفیت افزایش دانشجویان خارجی دانشگاه را تا سه برابر افزایش دهیم.
وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر بیشتر دانشجویان خارجی این دانشگاه از کشورهای همسایه هستند که برنامه داریم با توسعه روابط بین المللی زمینه پذیرش و جذب دانشجویان از کشورهای اروپایی را نیز در دانشگاه فراهم کنیم.
معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان کرد: دانشگاه علم و صنعت نیز همگام با دیگر دانشگاه های کشور درحال برنامه ریزی برای جذب دانشجوی بین المللی است.
کلانتر گفت: درحال برنامه ریزی هستیم تا محدودیت های مربوط به جذب دانشجوی خارجی از جمله محدودیت های مربوط به زبان را برطرف کنیم تا بتوانیم ظرفیت پذیرش دانشجو خارجی را در دانشگاه توسعه دهیم.
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