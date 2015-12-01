فراخوان جشنواره عکاسی با موضوع تردد معلولان در سطح شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی اداره سلامت معاونت اجتماعی و فرهنگی و کانون معلولان محلات منطقه ۱۱ ، جشنواره عکاسی مردمی و حرفه ای با هدف جلب توجه عموم مردم به تردد شهروندان معلول در سطح شهر و جذب ایده های آنان برای مناسب سازی معابر برگزار خواهد شد.

سید عباس طباطبایی معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۱؛ با بیان این که جشنواره عکاسی با موضوع نگاه ویژه به تردد معلولان ؛توجه افکار عمومی و دیگر شهروندان را به موضوع حضور معلولین در سطح جامعه و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی آنان جلب خواهد کرد ؛ افزود: این جشنواره در ۲ موضوع "تردد معلولین در گذرگاه های شهری" و "تردد معلولین در اماکن دولتی و عمومی از جمله کتابخانه ها و مراکز درمانی و ... " برگزار خواهد شد و علاقمندان به هنر عکاسی در بخش مردمی و حرفه ای می توانند آثار خود را تا نیمه دی ماه به دبیرخانه این جشنواره به نشانی ضلع شرقی میدان قزوین – خیابان برادران جوادیان – مرکز پردیس سلامت ارسال کنند.

او خاطر نشان کرد که نشانی ایمیل kanoonmaloulan۱۱@gmail.com نیز برای فراخوان جشنواره معلولان معرفی شده است.

به گفته معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۱ جوایز این مسابقه هنری برای نفر اول یک سکه بهار آزادی ،نفر دوم یک عدد نیم سکه و نفر سوم ربع سکه خواهد بود که در ایام دهه فجر طی مراسم اختتامیه به آثار برتر اهدا خواهد شد.

طباطبایی خاطر نشان کرد: کانون معلولان منطقه۱۱ با ۴۳۸ عضو یکی از فعال ترین کانون ها در محله های شهر تهران است که در تمام ماه های سال در برنامه های مختلفی که به منظور ارتقای آگاهی این افراد و خانواده هایشان نسبت به مسائل مختلف آموزشی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی برگزار می شود .

بر اساس این گزارش برگزاری دوره های آموزشی ویژه معلولین و خانواده هایشان با موضوعات معلولین و زندگی شهری ، دوره های کارآفرینی و اشتغال زایی ، مهارت های جهت یابی ویژه نابینایان ، آشنایی با شاخص های مناسب سازی محیط زندگی ، برگزاری تورهای تفریحی یک روزه به اماکن تفریحی و زیارتی و مناسب سازی منازل و معابر پیرامونی محیط زندگی معلولین از جمله اقداماتی است که از سوی شهرداری منطقه ۱۱ برای اعضای کانون معلولان این منطقه در تمام طول سال انجام می شود.