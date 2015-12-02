تمسک به اهل بیت(ع) زمینه ساز سعادت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید یدالله یزدان پناه شامگاه چهارشنبه در مراسم عزاداری ار بعین حسینی که در آمل برگزار شد، گفت: یکی از اختصاصات مؤمن تشخیص شیعه در زیارت اربعین است.

وی بابیان اینکه اربعین زیارت ویژه دارد، تصریح کرد: در نظام تکوینی و تشریعی زیارت اربعین تأکید فراوان شده است.

استاد حوزه علمیه قم با تاکیدبراینکه اربعین حسینی ریشه در تکوین دارد، اذعان داشت: امام حسین (ع) هرچه داشت در طبق اخلاص قرار داد، این امام همام و یاران باوفایش در مسیر ارزش‌های دینی و اقامه حق گام برداشتند.

حجت‌الاسلام یزدان پناه گفت: به قضیه اربعین در مسئله دینی توجه فراوان شده و در خصوص ائمه معصوم دیگر این معنا را نداریم.

وی بابیان اینکه عزاداری بر سرور و سالار شهیدان بی‌نظیر است، گفت: مردم در روز اربعین امام حسین (ع) ادب خود را به ساحت این امام ابراز می‌کنند.

مدیر گروه عرفان مجمع عالی حکمت اسلامی افزود: اهل‌بیت (ع) از مقام ارزشمند و والایی برخوردار هستند که ضرورت دارد سیره این بزرگواران را الگوی خود قرار دهیم.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به فرموده پیامبر گرامی اسلام، بیان داشت: من در برابر رسالت خود اجری از شما نمی‌خواهم مگر محبت به اهل‌بیت معصومین (ع) که در این راستا گام بردارید.

وی بابیان اینکه ضرورت دارد انسانی که می‌خواهد در دین استوار باشد باید در مسیر نیکی گام بردارد، گفت: انسان باید سیره نورانی اهل‌بیت(ع) را سرلوحه امور خود قرار دهد که برکات و ثمرات ارزشمندی دارد.

مدیر گروه عرفان مجمع عالی حکمت اسلامی ادامه داد: تمسک به محبت اهل‌بیت سبب آمرزش گناهان و افزودن کرامت انسان می‌شود و زمینه‌ساز سعادت و تعالی انسان است.