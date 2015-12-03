به مسلمانان اتهام تروریسم و افراطی گرایی می زنند

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از «جیو نیوز»، «سید منور حسن» رهبر سابق حزب جماعت اسلامی پاکستان در جمع دانشجویان این حزب در لاهور گفت: از ۲۵ سال پیش مسلمانان رادیکال قرار داده شدند و امروز به آنها اتهام تروریسم و افراطی گرایی زده می شود. با این اوصاف نهضتهایی که از بطن اسلام نشات گرفته اند جواب در خور توجهی به این سوالات داده اند.

او در ادامه گفت: کسانی که دارای افکار لیبرالیسم و سکولاریسم هستند به این نتیجه رسیده اند که اسلام قومی فاتح و پیروز است. امروزه نهضتهایی که از بطن اسلام به پا خاسته اند جواب معقولی به این ادعاهای پوچ و بی اساس غرب داده اند.

لازم به ذکر است چندی پیش «مولانا فضل الرحمن» رهبر جمعیت علمای پاکستان و نماینده پارلمان پاکستان در بیانات خود اندیشه ضد اسلامی غرب را مورد تنقید قرار داد و گفت: به اسلام و مسلمین اتهام تروریسم زده می شود. غرب و در راس آن آمریکا به راه اندازی جنگ در منطقه نیاز دارد و از آن سود می برد،می خواهد با جنگ بر منابع کشورها تسلط پیدا کند و اموال آنها را به تاراج ببرد،ما نیازی به جنگ نداریم.