مرتضی رییسی در حاشیه بازدید از پروژه های نیمه تمام و مدارس خیرساز شهرستان های محلات و دلیجان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همچنین در شش ماهه اول امسال هزار و ۳۰۰ پروژه نوسازی مدارس در کشور اجرا شده و مهم ترین سیاست آموزش و پرورش افزایش سطح ایمنی مدارس در کشور است.

رئیسی خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم تا در نیمه دوم سال جاری ۷۰۰ پروژه دیگر نیز تحویل دهیم تا مجموعه کلاس های تحویلی کشور در سال ۱۳۹۴ به ۱۲ هزار کلاس درسی برسد.

۴۰ هزار کلاس درس استاندارد سازی می شوند

وی اظهار داشت: دولت بنا دارد امسال ۴۰ هزار کلاس درسی که بیشتر در مناطق سردسیر و محروم کشور قرار دارند را استاندارد سازی کند تا این کلاس ها با بخاری های نفتی و گازی خداحافظی کنند و سطح ایمنی مدارس افزایش یابد.

رییسی اظهار داشت: این اقدام که با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شروع شده، در راستای پایان دادن به معضل آموزش و پرورش کشور در تامین حرارت کلاس های درسی از بخاری های نفتی و گازی است که از سال ۱۳۹۲ حذف این بخاری ها در کلاس های درسی شروع شد و کار استانداردسازی و نصب سیستم گرمایشی استاندارد جایگزین در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: طی دوسال گذشته از مجموع ۲۰۰ هزار کلاس درس که با بخاری تامین حرارت می شدند، ۶۴ هزار کلاس استانداردسازی شده است و در صورت تامین اعتبار در سال جاری ۴۰ هزار کلاس درسی دیگر استانداردسازی خواهد شد.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور ادامه داد: اگر همراهی دولت و مجلس با نظام تعلیم و تربیت کشور رخ دهد، این توان وجود دارد که در دو سال آینده این مشکل را رفع کرده و به این نقصی که در فضای آموزشی کشور وجود دارد برای همیشه پایان دهیم.

امسال اعتبار ملی نوسازی مدارس ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است

رئیسی با اشاره به پروژه های در دست اجرای دولت عنوان کرد: به جز پروژه های استانداردسازی مدارس، پنج هزار و ۴۰۰ پروژه آموزشی، ورزشی و پژوهشی در سراسر کشور در دست اجراست که عمده آنها از محل اعتبارات ملی و ۲۰ درصد پروژه ها از منابع مردمی و کمک های خیرین تامین اعتبار می شوند.

وی افزود: امسال اعتبار ملی نوسازی مدارس، ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است که پیش بینی می شود از محل اعتبارات استانی و سایر ردیف ها حدود ۱۷هزار میلیارد ریال دیگر نیز تصویب شود.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش بیان داشت: همچنین اعتبار مصوب دولتی آموزش و پرورش امسال بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال است که امیدواریم با تخصیص این اعتبارات به اهداف پیش بینی شده در راستای تکمیل پروژه های نیمه تمام و به ویژه تعهداتی که دولت به پروژه های خیرساز داده است، دست یابیم.

رئیسی عمل به تعهدات دولت در قبال پروژه های خیرساز را بسیار مهم ارزیابی کرد و خاطرنشان کرد: انجام به موقع این تعهدات برای دولت مهم است تا خیرین بتوانند پروژه های جدیدی را در کشور آغاز کنند و اگر دولت سهم خود را در پروژه های خیرین پرداخت نکند در روند گسترش مشارکت مردم تاثیر منفی خواهد داشت.

۸۰۰ سالن ورزشی و ۲۰۰ استخر نیمه تمام در کشور وجود دارد

وی مهمترین برنامه سفر خود را به شهرستان های محلات و دلیجان، بازدید از پروژه های نیمه تمام و شنیدن نیازهای دو شهرستان و به خصوص بازدید از پروژه های مردمی و خیرساز و رسیدگی به این پروژه ها عنوان کرد و اظهار امیدواری کرد این سفر در رفع مشکلات و معضلات تعلیم و تربیت دو شهرستان موثر باشد.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: تعداد پروژه های در دست اجرای دوشهرستان محلات و دلیجان هم از نظر کمی وهم از نظر کیفی بالاست و مقرر است با تخصیص حداکثر اعتبار، پروژه های نیمه تمام به خصوص پروژه های مردمی و خیرساز این منطقه به مرحله بهره برداری برسد.

رئیسی افزود: این تکلیف دولت است که این پروژه ها به زودی تکمیل و تحویل شود تا سال آینده تحصیلی از نظر تکمیل پروژه ها و استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس بهتر از امسال باشد.

وی اظهار امیدواری کرد که با نگاه مثبت دولت و کمک مجلس، موضوع ایمنی مدارس در برنامه ششم توسعه حل شود.

رئیسی با اشاره به استخر نیمه تمام مسکن مهر محلات، اعتبار بخش ورزشی دانش آموزی را ناکافی دانست و افزود: بیش از ۸۰۰ سالن ورزشی و ۲۰۰ استخر نیمه تمام در کشور وجود دارد که ردیف اعتباری قابل دفاعی ندارند.

وی ادامه داد: قانون این اجازه را داده که یک درصد اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای و اعتبارات هزینه ای به جز فصل یک و شش را صرف فراهم کردن زیرساخت های ورزشی و توسعه ورزش در کشور شود و ما درصدد هستیم از این محل حدود ۱۰۰هزار پروژه ورزشی نیمه تمام در کشور را که از نظر تامین منابع دچار مشکل هستند، تامین اعتبار کرده و در سال آینده نیز اعتبار ویژه ای برای این منظور اختصاص دهیم.