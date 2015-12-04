حماسه اربعین حسینی اسلام واقعی را به جهان نشان داد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز عبادی سیاسی روز جمعه اراک اظهار داشت: شیعیان جهان امسال نیز در اربعین حسینی با حضور از ۶۰ کشور جهان حماسه بزرگ و باعظمتی دیگر را رقم زدند و باید به این مردم فداکار که برخی با امکانات بسیار محدود و پای پیاده به سمت کربلا شتافتند و با به ارادت و همت آنان احسنت گوییم چرا که تاریخ بشریت چنین جمع با عظمتی را به خود ندیده است.

وی افزود: در استان مرکزی هم بیش از ۱۰هزار نفر در این جمع حضور پیدا کردند و دشمنان باید بدانند که اسلام حقیقی این اسلام است که همه عاشقان امام حسین(ع) در کنار یکدیگر با کمترین امکانات حضور پیدا کرده و دشمنان باید بدانند این جوهر اسلام است که همه با هم برابر و برادر هستند.

دری نجف آبادی تصریح کرد: حضور مردم در اربعین حسینی جریان اسلام ناب محمدی است که وحدت و صفا و صمیمیت را با خود دارد نه اسلام آل سعود و داعش و نه اسلام انگلیسی و آمریکایی و دنیا باید این واقعیت را درک کند که این حضور پرشور چهره حقیقی اسلام اصیل است.

امام جمعه اراک بیان داشت: نامه ای که اخیرا مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و آمریکا نوشتند نامه حکیمانه ای است و اگر جریانات غرب و مخالف اسلام و قرآن اجازه دهند محتوای این نامه به گوش جوانان غربی برسد، طبیعتا بسیاری از این جوانان که فطرت پاک دارند پاسخ آن را لبیک می گویند.

وی ابراز داشت: آدمکشی ها و قتل هایی که امروز در آمریکا رخ می دهد نتیجه نسخه ترور و آدمکشی ای است که در خاورمیانه و کشورهایی همچون سوریه، لبنان و فلسطین پیچیده اند و امروز این نسخه گریبان خودشان را گرفته و می بینیم که طی یک سال بیش از ۳۵۰ مورد آدمکشی و تیراندازی در آمریکا رخ داده است.

دری نجف آبادی گفت: جمع بندی که طی روزهای اخیر از پرونده هسته ای ایران ارائه شد مبتنی بر این بود که هیچ تخلفی در ۱۲سال گذشته از سوی ایران در مساله هسته ای رخ نداده است و نشان داده شد که کشورهای غربی می خواستند سیاسی کاری و سیاه نمایی کنند و ۱۲ سال هرچه خواستند علیه کشور ما دروغ گفتند و به ما تهمت وارد کردند، در حالی که برنامه های هسته ای ما کاملا مشخص بود و در هیچ موردی ابهام وجود نداشت.

امام جمعه اراک افزود: امیدواریم پرونده پی ام دی به زودی بسته شود تا هر روز شاهد دروغ ها و تهمت هایی که توسط آمریکا و اسرائیل ارائه می شود نباشیم.

وی با اشاره به ۱۶ آذر و روز دانشجو گفت: دانشگاه ها باید محیط آرام و دور از بازی های سیاسی داشته باشند تا دانشجویان باید به سمت کارهای علمی و پژوهشی هدایت شده و در خدمت پیشرفت و فناوری در کشور باشند و این راه رضای خدا و امام زمان(عج) است.