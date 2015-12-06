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۱۵ آذر ۱۳۹۴، ۲۲:۰۴

بارش برف برخی از مدارس قزوین را تعطیل کرد

بارش برف برخی از مدارس قزوین را تعطیل کرد

قزوین- رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان قزوین از تعطیلی برخی مدارس ابتدایی و متوسطه استان به علت بارش برف و برودت هوا خبر داد.

یوسف خدایاری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دلیل بارش برف وبرودت هوا مدارس ابتدایی شیفت صبح مناطق شهرستان البرز، ناحیه یک، ناحیه دو، آبیک، بویین زهرا، تاکستان، ضیاآباد، خرمدشت، شال، اسفرورین تعطیل است.

وی افزود: همچنین مناطق طارم، الموت غربی وشرقی، آوج و بخش کوهین و آقا بابا مدارس سه دوره تحصیلی  شیفت صبح و بعد از ظهر فردا تعطیل است.

طبق پیش بینی اداره کل هواشناسی استان قزوین، افت شدید دمای هوای استان تا اواخر وقت فردا ادامه دارد.

دمای هوا در مناطق مختلف استان به طور متوسط، ۱۰ درجه کاهش یافته است.

کد مطلب 2993091

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    نظرات

    • اولیا دانش آموز ۲۳:۳۴ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۵
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      پاسخ
      سلام ، از شما عاجزانه می خوام که اگر بعنوان رسانه محلی استان با مسئولان آموزش و پرورش قزوین ارتباط دارید به آنها بگویید که مدارس ناحیه 1 بدلیل گستردگی و تعداد زیاد مدارس جمعیت بیشتری را در بر میگیرند که از نواحی منفصل قزوین شهرک ها و بخشهای اطراف روزانه تردد می کنند واقعا از شما میخواهم اگر امکانش هست این مطلب را به آنها برسانید و تقاضا کنید که کلیه مقاطع ناحیه 1 تعطیل شود واقعا برای دانش آموزان بسیار سخت و خطرناک است

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