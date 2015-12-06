بارش برف برخی از مدارس قزوین را تعطیل کرد

یوسف خدایاری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دلیل بارش برف وبرودت هوا مدارس ابتدایی شیفت صبح مناطق شهرستان البرز، ناحیه یک، ناحیه دو، آبیک، بویین زهرا، تاکستان، ضیاآباد، خرمدشت، شال، اسفرورین تعطیل است.

وی افزود: همچنین مناطق طارم، الموت غربی وشرقی، آوج و بخش کوهین و آقا بابا مدارس سه دوره تحصیلی شیفت صبح و بعد از ظهر فردا تعطیل است.

طبق پیش بینی اداره کل هواشناسی استان قزوین، افت شدید دمای هوای استان تا اواخر وقت فردا ادامه دارد.

دمای هوا در مناطق مختلف استان به طور متوسط، ۱۰ درجه کاهش یافته است.