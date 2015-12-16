حجت الاسلام مسعود صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیان شیوا و فاخر هنر، بی‌گمان صادق‌ترین و تاثیرگذارترین سیر نگرش به جهان هستی است و امام حسین (ع) و مکتب عاشورا نيز از ناب‌ترین و اصیل‌ترین مبانی حقیقت هستی هستند که با جان‌مایه هر انسان آزاده ای سرشته شده است.

وی ادامه داد: هنر با جلوه های تاثیر گذار و بی بدیلش یکی از مهمترین ابزارها برای بیان گوشه های نادیده و مبهم واقعه عاشورا است به همين دليل برای معرفی و شناساندن و روایت آزادمردی و دلدادگی در مکتب عاشورا زبان هنر را برگزیده ایم.

صفی یاری در مورد محورهای برگزاری این جشنواره افزود: لبیک یا حسین از ظهر عاشورا تا صبح ظهور، لبیک یا حسین بیداری اسلامی و آزادگان جهان، لبیک یا حسین شهدا، ایثار و دفاع مقدس، لبیک یا حسین و سبک زندگی اسلامی لبیک یا حسین و رسالت خواص، لبیک یا حسین عرفان و حماسه، لبیک یا حسین مقاومت و بصیرت، لبیک یا حسین از ادعا تا عمل لبیک یا خامنه ای لبیک یا حسین است، لبیک یا حسین مبارزه با استکبار جهانی، لبیک یا حسین و مقابله با تفکرات انحرافی و تکفیری و .... از محورهای جشنواره لبیک یا حسین است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان يادآور شد: مهلت ثبت نام در جشنواره از اربعین حسینی تا 22 فرودین سال ۹۵ خواهد بود و بررسی آثار از ۲۲ فرودذین ماه تا دوم اریبهشت ماه سال آینده انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه افتتاح نمایشگاه آثار راه یافته، 20 روز قبل از مراسم همایش اختتامیه است، گفت: مراسم همایش (اختتامیه) و اهداي جوایز، دوم یا سوم شعبان، سالروز میلاد امام حسین (ع) است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: زمان مجاز برای ارسال فیلم کوتاه حداکثر ۳۰ دقیقه و هر هنرمند مجاز به ارسال سه اثر است و همراه با فیلم بايد حداقل سه قطعه عکس از صحنه و پشت صحنه فیلم با فرم اطلاعات فیلم ارسال شود.

صفی یاری افزود: فیلم ها باید در نهایت کیفیت بر روی CD یا DVD با فرمت های رایج (Avi وMp۴ و ... ) رایت و در سه لوح به دبیرخانه ارسال شود.

وی همچنین در مورد شرایط نماهنگ برای شرکت در جشنواره لبیک یا حسین نيز گفت: زمان مجاز برای ارسال نماهنگ حداکثر پنج دقیقه و هر هنرمند مجاز به ارسال سه اثر است و همراه با کلیپ بايد عکسهایی از صحنه و پشت صحنه آثار در قالب CD یا DVD با فرمت های رایج به دبیرخانه ارسال شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه در حوزه گرافیک (پوستر، تاپیوگرافی) نیز جشنواره لبیک اقدام به پذیرش آثار می کند، عنوان كرد: هر فرد مجاز است حداکثر سه اثر در دو بخش گرافیک به دبیرخانه همایش ارسال کند و آثار اسالی باید در قالب CD یا DVD و به همراه پرینت در برگه A4 باشد ضمن اينكه عرض آثار ارسالی نباید کمتر از ۵۰ سانتیمتر باشد.

صفی یاری گفت: در بخش نقاشی و خط هر فرد مجاز است حداکثر پنج اثر به دبیرخانه همایش ارسال کند و استفاده مواد و تکنیک در تولید آثار آزاد است و عرض آثار نباید از ۵۰ سانتیمتر کمتر باشد ضمن اينكه حداکثر طول آثار دو متر است و در این بخش اصل آثار باید به دبیرخانه ارسال شود.

وی ادامه داد: خوشنویسی در دو بخش شکسته و شکسته نستعلیق برگزار می شود که هر فرد در هر بخش مجاز است حداکثر پنج اثر را به دبیرخانه ارسال كند كه عرض آثار نبايد از ۳۰ سانتیمتر کمتر باشد و حداکثر طول آثار ۱۰۰ سانتیمتر باشد كه در این بخش باید اصل آثار پاسبورت شده و به دبیرخانه ارسال شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه بخش مقاله از مهمترین بخش های جشنواره لبیک یا حسین است، گفت: شرکت کنندگان مقاله خود را باید در برنامه ورد با فونت B nazanin با اندازه ۱۴ و فاصله خطوط ۵. ۱ و حداقل هفت و حداکثر ۱۰ صفحه A4 ارائه و از طریق پست الکترونیک Info@tebyan-zn.ir و در مرحله دوم در قالب CD یا DVD به نشانی دبیرخانه ارسال شود.

صفی یاری گفت: هر هنرمند مجاز است حداکثر پنج اثر به صورت سیاه و سفید یا رنگی به دبیرخانه همایش ارسال کند و عکسهای دیجیتالی باید به اندازه حداکثر با عرض ۵۰ سانتیمتر با فرمت Tif ،Jpg با وضوح DPI۳۰۰ و عکسهای آنالوگ به صورت اسکن شده بر روی CD ارسال شوند.

وی ادامه داد: برگزار کننده حق استفاده از عکس های منتخب در نشریات، کتب و سایر اقلام تولیدی و یا نمایشی آنها را در سایر مکانهای دیگر با قید نام عکاس را دارد ضمن اينكه به افرادی که آثارشان به بخش اصلی راه یابد، گواهی شرکت در همایش داده خواهد شد.

صفی یاری گفت: در بخش شعر و داستان هیچگونه محدودیتی در قالب اشعار وجود ندارد همچنین در حوزه داستان کوتاه، داستانک، دل نوشته، متن ادبی و ... هیچگونه محدودیتی در تعداد آثار ارسالی وجود ندارد.

وی ادامه داد: آثار ارسالی در قابل فایل word و با اندازه قلم ۱۲ همراه با لوح فشرده به دبیرخانه محتوای رسانه ای ارسال شود و شرکت کنندگان می توانند همزمان در چند بخش شرکت نمایند و در صورت برگزیده شدن، جايزه تنها به یک اثر تعلق خواهد گرفت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: در بخش سرود، آوا، تواشیح و مداحی و ایده های نو، هر فرد مجاز به ارسال حداکثر دو اثر در بخش مربوطه به دبیرخانه است و آثار ارسالي در قالب CD یا DVD با فرمت (تصویسری mpg و صوتی Wiv) فرمت رایج جشنواره ها به همراه مشخصات ارسال شود و در این بخش دبیرخانه، تهیه کننده را به عنوان صاحب اثر می شناسد و کلیه آثار باید تاریخ تولید آنها بعد از سال ۱۳۹۰ باشد.

صفی یاری رعایت معیارهای طراحی وب، مرتبط بودن گرافیک وب با موضوع وبلاگ و جذابیت وبلاگ (شامل تصویر و انیمیشن)، استفاده از اسکریپت های مناسب، استفاده از فونت و رنگ محتوای مناسب، حساسیت و ظرافت در استفاده از جاوا اسکریپت، چگونگی معرفی همایش به بازدیدکنندگان توسط بلاگر شرکت کننده، تعامل با مخاطب، نوع لینک دهی به وب سایت های مرتبط، سبک بودن وبلاگ و استفاده از تصاویر ویرایش شده و متناسب، وضعیت seo وبلاگ، تعداد صفحات اینکس شده و Ranking وبلاگ را نيز از معیارهای فنی داوری وبلاگها و وب سایتها عنوان کرد.

وی ادامه داد: تناسب موضوع و محتوای حجم، پیوندهای روزانه و دائم، جذابیت و کنش مطالب و به روز رسانی مرتب، به روز رسانی و عدم وجود محتوای محرمانه، درج لوگوی همایش در جای مناسب و استفاده از منابع معتبر از معیارهای محتوایی داوری وبلاگها و وب سایتها است.

صفي ياري افزود: خسارتهای ناشی از پست آثار به عهده صاحب اثر و تصمیم گیری در مورد مسائل پیش بینی شده به عهده دبیرخانه برگزاری همایش است و دبیرخانه در رد یا قبول آثار ارسالی و چاپ و انتشار آنها اختیار کامل دارد ضمن اينكه هنرمندان رشته های خطاطی و نقاشی مي توانند روز پس از برگزاری اختتامیه نسبت به تحویل آثار خود اقدام كنند.