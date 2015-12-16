به گزارش خبرنگارمهر، فرداد درودی ظهر چهارشنبه در افتتاحیه کنگره بین المللی ایدز، زنان و کودکان گفت: کشورهای جهان تصمیم گرفته اند که تا سال ۲۰۳۰ بیماری ایدز را از حالت تهدید خارج کرده و در چارچوب اهداف توسعه پایدار به این بیماری در دنیا پایان دهند.

وی بیان کرد: ایدز بزرگ ترین بیماری است که در تاریخ مدرن جان انسان های زیادی را گرفته است و این بیماری واکسن یا درمان قطعی ندارد ولی می توان برای آن پایانی در نظر گرفت.

مدیر کشوری دفتر برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز گفت: فاز اول اهداف جهان در زمینه پایان دادن به ایدز باید تا سال ۲۰۲۰ اجرایی شود که طی آن باید ۹۰ درصد از افراد مبتلا شناسایی شوند، ۹۰ درصد تحت درمان قرار بگیرند و درمان ۹۰ درصد موفقیت آمیز باشد ضمن آن که باید تعداد موارد جدید ابتلا به ایدز در جهان به کمتر از ۵۰۰ هزار نفر در سال کاهش یاید.

درودی ادامه داد: این برنامه شامل برنامه ای تحت عنوان سه صفر نیز است که باید در آن تعداد موارد جدید ایدز، تبعیض درباره بیماران ایدز و مرگ در اثر این بیماری به صفر برسد.

مدیر کشوری دفتر برنامه مشترک سازمان ملل متحد گفت: باید در استراتژی های خود درباره ایدز تمرکز ویژه ای بر زنان، کودکان و جوانان داشته باشیم تا بتوانیم بیماری را کنترل کنیم.

درودی گفت: ایران نیز متعهد است که طی برنامه چهارم ایدز خود به اهداف برنامه ۹۰ – ۹۰ – ۹۰ دست یابد که تحقق آن مستلزم همکاری های بین بخشی در این حوزه است.

وی تصریح کرد: برای کنترل ایدز باید توانمندی های اقتصادی، آموزش و حمایت اجتماعی در کنار یک دیگر قرار گیرند.