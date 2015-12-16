به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «این آب آشامیدنی نیست» نوشته وودی آلن با ترجمه نگار شاطریان از ۱۴ دی­ ماه هر شب در تالار حافظ روی صحنه می ­رود. ماه هر شب در تالار حافظ روی صحنه می ­رود. داوود بنی­ اردلان کارگردانی این نمایش را برعهده دارد و عزت مهرآوران، سپند امیر سلیمانی، سینا رازانی، پگاه طبسی نژاد، آیدا صادقی، حسین كشفی، محمدرضا خلج زاده، رضا افشار، علی دولتشاهی، داریوش سام‌زاده، رامتین هداوندخواهی در این نمایش به ایفای نقش می ­پردازند.

«این آب آشامیدنی نیست» نخستین تجربه‌ نمایشنامه‌نویسی وودی آلن در برادوی است، تجربه ای که بر اساس شوخی های فراوان کلامی، دیالوگ­ های کوتاه، متنوع و خنده­ آور بنا شده است. خود آلن این نمایش را کمدی سرشار از شوخی می ­داند و می‌گوید، این چنین شوخی نویسی­ هایی نمی‌گذارد مخاطب حواسش به شخصیت و جهان پیرامونش باشد از این­ روست که در این اثر ما با سیرکی عجیب و غریب به نام سفارت آمریکا به عنوان نماد جهان معاصر مواجهیم.

این سیرک را والتر، ماریون، دروبنی، مگی، سلطان، کروجاک و... شخصیت‌های نمایشی آلن نمایندگی می‌کنند. دیوانگانی که هر یک نماینده‌ گوشه‌ای از جهان امروز، آمریکای دهه‌ شصت، کشورهای نفت خیز عربی و غیره ­اند. از این روست که این نمایندگان همه دچار لکنت ­اند، لکنت در رفتار، گفتار و ... و آلن با طنزش این لکنت‌ها را تشدید کرده و سیرکی مهیج بنا نهاده است.

داوود بنی ­اردلان پیش از این نمایش ­هایی چون «قصه­ های ایرانی»، «مجلس ضربت ­زدن»، «فوتبال»، «داستان گرگ­ هایی که...»، «سست»، «تو دهنتو می­بندی یا من» و ... را روی صحنه برده است.

نمایش «این آب آشامیدنی نیست» به کارگردانی داوود بنی­ اردلان و تهیه کنندگی مهدی نویدان فر از ۱۴ د ­ماه هرشب ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه در تالار حافظ روی صحنه می ­رود.