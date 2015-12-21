تجدید چاپ دو مجموعه شعر از فریاد شیری

به گزارش خبرنگار مهر، «کلاغ‌ها زبان گنجشک را نمی‌فهمند» اولین مجموعه شعر فارسی فریاد شیری که اولین بار در سال ۱۳۷۶ توسط نشر پاسارگاد منتشر شده بود و در سال‌های پیش نیز توسط ناشر دیگری تجدیدچاپ شده بود، آذر ماه امسال برای سومین بار توسط نشر ثالث منتشر شد.

این کتاب اولین تجربه‌های فریاد شیری در دهه هفتاد و شامل دو دفتر شعر با مضامین اجتماعی و عاشقانه است. شیری در این کتاب با زبانی ساده سعی در ایجاد فضاهایی مناسب برای اندیشه‌گرایی و تفکرانگیزی خواننده است.

حضور اشیاء پیرامون مسائل اجتماعی و حوادث مختلف و ... همه و همه در جای جای شعرها، به چشم می‌خورند. آنچه که به شعرهای این مجموعه انسجام بخشیده است، استفاده درست از فرم است. شاعر در بسیاری از کارها، تبحرش را در ساختار ابتدایی و انتهایی شعرها به خوبی نشان می‌دهد.

فریاد شیری در دفتر اول این کتاب به دنبال چیزهایی است که یا از دست رفته است و یا در حال از دست رفتن هستند و در دفتر دوم نیز با نگاهی نوستالزیک به مضمون عشق پرداخته است. این کتاب با تیراژ ۱۱۰۰ نسخه و قیمت ۷۰۰۰ تومان توسط نشر ثالث روانه بازار کتاب شده است.

«آغوش من از سفر پر است» هم دومین مجموعه شعر فریاد شیری است که اولین بار در سال ۱۳۸۰ توسط نشر نیم نگاه منتشر شد و در سومین دوره جایزه شعر امروز ایران (کارنامه) برگزیده شد. این کتاب در سال های پیش نیز توسط ناشر دیگری تجدید چاپ شده بود و آذرماه برای سومین بار از سوی نشر ثالث منتشر شده است.

این کتاب شامل چهار دفتر با عناوین زیر است: نشد که بیش از این زنده بمانم، تهران ۷۸، بعد از جنگ و فاصله یعنی تو. شیری در مجموعه «آغوش من از سفر پر است» به فرم و تکنیک اهمیت بیشتری داده و با طنزی تلخ و گزنده رویکردی اجتماعی - سیاسی در پیش گرفته است.