137 در ايام نوروز پاسخگوي شهروندان است

به گزارش خبرگزاري مهر ، شهرداري تهران اعلام كرد: تا پايان روز دوشنبه گذشته ، شهروندان بيش از 124 هزار تماس با مركز 137 داشته اند كه عوامل اجرايي شهرداري به بيش از 70 درصد آنها رسيدگي قطعي كرده‌ اند.

ضمن اينكه طي همين مدت ، منطقه 4 با بيش از 12 هزار پيام ، بيشترين و منطقه 22 با 1500 پيام ، كمترين تماس را به خود اختصاص داده‌ اند.

بنابراين گزارش ، با اشاره به بالا بودن تماس ‌ها در بين ساعات 10 الي 12 صبح ، از شهروندان خواسته شده در صورت مواجه شدن با اشغال خطوط ، در ساعات ديگر شبانه ‌روز با مركز 137 تماس برقرار نمايند.

بر اساس اين گزارش ، مركز سامانه مديريت شهري 137 از مشاركت جدي شهروندان در امور شهري قدرداني و اعلام كرده تلفن 137 به طور منظم در ايام نوروز و به طور شبانه ‌روزي پاسخگوي شهروندان خواهد بود.