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۱۷ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۱۴

بر اساس اعلام شهرداري تهران ؛

137 در ايام نوروز پاسخگوي شهروندان است

137 در ايام نوروز پاسخگوي شهروندان است

مركز سامانه مديريت شهري 137 با هدف بهبود وضعيت رسيدگي به درخواستهاي مردمي از شهروندان تهراني خواست قبل از تماس و اعلام مشكل خود به اين مركز ، از محل دقيق و موقعيت آن مطلع و سپس مراتب را اعلام نمايند.

به گزارش خبرگزاري مهر ، شهرداري تهران اعلام كرد: تا پايان روز دوشنبه گذشته ، شهروندان بيش از 124 هزار تماس با مركز 137 داشته اند كه عوامل اجرايي شهرداري به بيش از 70 درصد آنها رسيدگي قطعي كرده‌ اند.

ضمن اينكه طي همين مدت ، منطقه 4 با بيش از 12 هزار پيام ، بيشترين و منطقه 22 با 1500 پيام ، كمترين تماس را به خود اختصاص داده‌ اند.

بنابراين گزارش ، با اشاره به بالا بودن تماس ‌ها در بين ساعات 10 الي 12 صبح ، از شهروندان خواسته شده در صورت مواجه شدن با اشغال خطوط ، در ساعات ديگر شبانه ‌روز با مركز 137 تماس برقرار نمايند.

بر اساس اين گزارش ، مركز سامانه مديريت شهري 137 از مشاركت جدي شهروندان در امور شهري قدرداني و اعلام كرده تلفن 137 به طور منظم در ايام نوروز و به طور شبانه ‌روزي پاسخگوي شهروندان خواهد بود.

کد مطلب 300522

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