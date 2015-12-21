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۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۰۸

گردهمایی مدیران حوزه‌های علمیه کشور برگزار می‌شود

گردهمایی مدیران حوزه‌های علمیه کشور برگزار می‌شود

معاون ارتباطات و امور حوزه‌های حوزه‌های علمیه خواهران از برگزاری نشست فصلی مدیران حوزه‌های علمیه خواهران سراسر کشور در قم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام رسول ابراهیمیان با اشاره به برگزاری نشست فصلی مدیران حوزه‌های علمیه خواهران سراسر کشور گفت: این نشست به صورت فصلی برگزار می‌شود که این دوره به معاونت‌های آموزش و اداری مالی مرکز و استانها اختصاص داده شده است.

وی افزود: هدف از برگزاری نشست‌های فصلی هماهنگی و تعامل حوزه‌های علمیه خواهران استان‌های کشور با مرکز مدیریت در راستای اجرای دقیق برنامه‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی تبلیغی و مالی است.

معاون ارتباطات و امور حوزه‌ها با بیان این‌که در این نشست نزدیک به ۱۳۰ نفر شرکت خواهند کرد، ادامه داد: حاضرین در این نشست شامل مدیران و معاونت‌های آموزش و اداری مالی همه استان‌های کشور می‌شوند.

وی در ادامه به محورهای نشست فصلی اشاره کرد و بیان داشت: تبیین برنامه‌های آموزشی، بررسی مواد آیین‌نامه‌ها و ضوابط و مقررات آموزشی، بررسی و تبادل نظر در مسائل آموزشی، مدیریت‌های مالی و راهکارهای مدیریتی و بررسی سیاست‌های کلان آموزشی و مالی برخی از این محورها را تشکیل می‌دهند.

حجت‌الاسلام ابراهیمیان اظهار کرد: نشست فصلی مدیران با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمودرضا جمشیدی، مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور روز چهارشنبه دوم دی‌ماه آغاز می‌شود و تا روز پنجشنبه سوم دی‌ماه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان این‌که این نشست روز چهارشنبه در دو نوبت صبح و بعدازظهر و روز پنجشنبه نوبت صبح به مدت دو روز برگزار می‌شود.

کد مطلب 3005530

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