به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام رسول ابراهیمیان با اشاره به برگزاری نشست فصلی مدیران حوزه‌های علمیه خواهران سراسر کشور گفت: این نشست به صورت فصلی برگزار می‌شود که این دوره به معاونت‌های آموزش و اداری مالی مرکز و استانها اختصاص داده شده است.

وی افزود: هدف از برگزاری نشست‌های فصلی هماهنگی و تعامل حوزه‌های علمیه خواهران استان‌های کشور با مرکز مدیریت در راستای اجرای دقیق برنامه‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی تبلیغی و مالی است.

معاون ارتباطات و امور حوزه‌ها با بیان این‌که در این نشست نزدیک به ۱۳۰ نفر شرکت خواهند کرد، ادامه داد: حاضرین در این نشست شامل مدیران و معاونت‌های آموزش و اداری مالی همه استان‌های کشور می‌شوند.

وی در ادامه به محورهای نشست فصلی اشاره کرد و بیان داشت: تبیین برنامه‌های آموزشی، بررسی مواد آیین‌نامه‌ها و ضوابط و مقررات آموزشی، بررسی و تبادل نظر در مسائل آموزشی، مدیریت‌های مالی و راهکارهای مدیریتی و بررسی سیاست‌های کلان آموزشی و مالی برخی از این محورها را تشکیل می‌دهند.

حجت‌الاسلام ابراهیمیان اظهار کرد: نشست فصلی مدیران با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمودرضا جمشیدی، مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور روز چهارشنبه دوم دی‌ماه آغاز می‌شود و تا روز پنجشنبه سوم دی‌ماه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان این‌که این نشست روز چهارشنبه در دو نوبت صبح و بعدازظهر و روز پنجشنبه نوبت صبح به مدت دو روز برگزار می‌شود.