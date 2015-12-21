هفدهمين همايش صنايع دريايی ايران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ايران تجلی‌گاه نعمتهای بيشمار الهی است و يکی از اين نعمت های بزرگ، قرارگرفتن کشور ايران در يک موقعيت جغرافيايی استراتژيک و داشتن حدود ۳۰۰۰ کيلومتر مرز آبی در شمال و جنوب کشور با منابع غنی نفت و گاز، آبزيان بيشمار و جايگاه ممتاز حمل و نقل بين‌المللی، خصوصا مسيرهای حساس انتقال نفت و گاز و مجاورت با بنادر مهم و پر رفت و آمد بوده است.

اين منابع عظيم و پتانسيل‌های موجود می‌تواند در توليد ناخالص ملی و درآمدهای کشور تأثير بسزايی داشته و زمينه‌های فعاليت و موفقيت‌های بزرگی را برای يک صنعت عظيم دريايی که متضمن اشتغالزايی، محروميت‌زدايی، رشد اقتصادی، ارتقاء بهره‌وری و فن‌آوری باشد فراهم آورده است.

بر همین اساس، برگزاری همایش‌هایی تحت عنوان همایش صنایع دریایی می‌تواند محل مناسبی برای طرح مسائل و تدوین روشهای ارتقاء و توسعه این صنعت باشد. بر این اساس این انجمن شروع به برگزاری همایش‌های صنایع دریایی کرد. در این همایش به طرح مسائل و تدوین روشهای ارتقاء و توسعه در حوزه دریا پرداخته خواهد شد.

این همایش با محوریت برنامه ریزی و اقتصاد دریایی، سرمایه های انسانی، حمل و نقل و خدمات دریایی، قوانین ، مقررات و استانداردها، کاهش سوانح دریایی و علوم دریایی و شرایط محیطی و شرکت های دانش بنیان حوزه دریا برگزار خواهد شد.

در آیین افتتاحیه که یکم دی ماه برگزار می شود مسئولان کشوری و تعدادی از وزیران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرماندهان نیروی دریایی ارتش و سپاه ، روسای سازمان ها و انجمن های مرتبط با حوزه دریانوردی و کشتیرانی، انجمن مهندسی دریایی، استادان و صاحب نظران این عرصه حضور دارند.