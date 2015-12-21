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۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۲۷

رئیس دانشگاه خبر داد:

افزایش بودجه ورزشی دانشگاه آزاد در سال آینده

افزایش بودجه ورزشی دانشگاه آزاد در سال آینده

رئیس دانشگاه آزاد از افزایش بودجه ورزشی دانشگاه در سال آینده خبر داد و گفت: در نظر داریم این رقم را برای امور جاری این حوزه به ۱۵۰۰ میلیارد ریال افزایش دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید میرزاده در مراسم افتتاحیه اولین مجتمع عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی دانشگاه آزاد گفت: نگاه ما به حوزه ورزش نگاهی ملی است بنابراین بودجه ورزشی این دانشگاه در سال آینده افزایش می یابد.

وی با اشاره به توسعه کیفی ورزش در دانشگاه آزاد اظهار داشت: در آغاز مدیریت جدید این دانشگاه، حوزه ورزش از ردیف بودجه مستقل برخوردار نبود و اکنون توانستیم ساختار حوزه ورزش را در تشکیلات این دانشگاه ارتقا داده و برای آن بودجه جداگانه در نظر گرفته شد.

رئیس دانشگاه آزاد با بیان اینکه در حال حاضر ردیف های خاصی از بودجه این دانشگاه نیز به امور جاری و به امور عمرانی حوزه ورزش اختصاص یافته است، گفت: در سال ۹۳ اعتبار جاری در نظر گرفته شده برای بخش ورزش این دانشگاه ۶۰۰ میلیارد ریال بود که این میزان در سال ۹۴ به ۹۷۶ میلیارد ریال افزایش یافت.

وی اضافه کرد: خوشبختانه سرانه ورزشی دانشجویی نسبت به سال ۹۲ شش برابر افزایش یافته که این موضوع موجب توسعه حوزه ورزش در دانشگاه شده است.

میرزاده با بیان اینکه حدود ۶۰۰ هزار مترمربع فضای ورزشی در دانشگاه آزاد اسلامی وجود دارد، خاطرنشان کرد: حدود ۱۰۰ هزار مترمربع فضای ورزشی نیمه تمام، با تخصیص ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار، تا سال ۹۶ به بهره برداری خواهد رسید.

کد مطلب 3005863

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