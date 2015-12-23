بررسی وضعیت تلویزیون اینترنتی در مرکز ملی فضای مجازی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، وضعیت IPTV و هماهنگی برای رفع مشکلات موجود آن در جلسه ای با حضور ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور و مسئولان سازمان صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مرکز ملی فضای مجازی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه مقرر شد تا سازمان صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای هماهنگی بیشتر، جلساتی در مرکز ملی فضای مجازی داشته باشند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی چندی پیش در گفتگو با مهر، از میانجی گری مرکز ملی فضای مجازی برای حل مشکل اجرای طرح IPTV در کشور خبر داده بود.

فیروزآبادی گفت: برای حل این مشکل، از صدا و سیما و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواسته ایم در جلسه مشترک حضور پیدا کنند. دو طرف را برای بیان مشکلات و راهکار حل این موضوع دعوت کرده ایم که به مرکز ملی فضای مجازی بیایند و در قالب جلسه مشترک به جمع بندی نهایی برای راه اندازی تلویزیون اینترنتی در کشور برسیم.

به گزارش مهر، کشمکش میان نهادهای متولی خدمات چندرسانه ای در کشور بر سر راه اندازی «تلویزیون اینترنتی» سابقه ای نزدیک به ۱۰ سال دارد اما تاکنون به دلیل اختلافات رده های سازمانی برای دراختیار گرفتن مدیریت آن، رنگ عملیاتی به خود نگرفته است.