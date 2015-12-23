به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهر چهارشنبه در آئین افتتاح مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای و تصویربرداری مولکولی بوشهر اظهار داشت: دولت تدبیر و امید توجه ویژه‌ای به بخش سلامت دارد و شاهد بهبود شاخص‌های بهداشتی و درمانی به صورت چشمگیری هستیم.

وی به توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی استان بوشهر در سال‌های اخیر اشاره کرد و افزود: یکی از اقداماتی که با تلاش مجموعه بهداشت، درمان و علوم پزشکی محقق شده است، توسعه زیرساخت‌های بهداشت عمومی و سلامت در استان بوشهر است.

استاندار بوشهر از افزایش ۸۰۰ تخت به مراکز درمانی استان بوشهر تا پنج‌سال آینده خبر داد و اضافه کرد: بیمارستان ۱۶۰ تختی تخصصی در کنار بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر احداث و راه‌اندازی می شود که خدمات بسیار خوبی را در حوزه درمان ارائه خواهد کرد.

وی به اهمیت بالای ساخت و راه‌اندازی یک مرکز درمانی تخصصی و فوق تخصصی اشاره کرد و ادامه داد: یکی از ضرورت‌های انکارناپذیر در حوزه درمانی استان بوشهر، راه‌اندازی اورژانس هسته‌ای مجهز به تکنولوژی روز پزشکی است.

سالاری بیان کرد: پیگیری‌های جدی را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای مرکز درمانی تخصصی و فوق تخصصی و اورژانس هسته‌ای با ۵۰۰ تخت در استان بوشهر داریم.

وی خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های بهداشت و درمان استان بوشهر را توسعه داده و زمینه حضور متخصصین در استان فراهم می‌شود تا مردم استان بوشهر برای انجام کارهای درمانی نیازی به خروج از استان نداشته باشند.

استاندار بوشهر همچنین از توسعه توریسم پزشکی در استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینه بهداشت، درمان و نظام سلامت حمایت لازم را خواهیم داشت.