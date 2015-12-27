سیدمجتبی موسوی دبیر «سالانه هنرهای شهری بهار تهران» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این سالانه گفت: مجموعه شهرداری تهران طرحی به نام استقبال از بهار دارد و سازمان زیباسازی شهر تهران هم در این زمینه مشارکت و همکاری دارد و هر ساله طرح های را در زمینه هنرهای شهری تا پیش از عید اجرا می کند. با توجه به این که در این زمینه مشارکت هنرمندان و نوع حضورشان تعیین کننده است که چه نتیجه ای به دست آید و همچنین لازم است آثار با دقت بیشتر و کیفیت بهتر در زمان مناسبتری اجرا شود، بعد از نقد وبررسی های که با حضور صاحبنظران صورت گرفت و آسیب شناسی آثاری که در طول این سال‌ها در شهر اجرا شده، به این نتیجه رسیدیم که موضوع هنر شهری در قالب طرح استقبال از بهار را از حالت پروژه ای خارج کرده و به سمت یک رویداد هنری ببریم که به عنوان یک فعالیت ثابت سالانه با همین موضوع هر سال اجرا شود.

موسوی با اشاره به بخش های مختلف این سالانه هنری بیان کرد: با سیاست گذاری هایی که انجام شد این پروژه را تبدیل به یک رویداد هنری با عنوان «سالانه هنرهای شهری بهار تهران» کردیم که این رویداد در سه بخش گرافیک، نقاشی و آثار حجمی برنامه ریزی شده است وامسال برای اولین بار برگزار می شود.

دبیر سالانه هنرهای شهری بهار تهران با اشاره به انتشار فراخوان این رویداد از یکم دی ماه یادآورشد: این رویداد از یکم دی ماه شروع می شود و تا پایان فروردین ماه سال ۹۵ مراحل ثبت نام، معرفی هنرمندان و اجرای آثار را داریم که نتایج و ماحصل آن را در فضای شهری مشاهده خواهیم کرد.

مردم فرآیند اجرای آثار هنری را از نزدیک می‌بینند

این هنرمند مجسمه ساز یکی از ویژگی های این رویداد را قابلیت بازدید مردم از فرایند اجرای اثر ذکر کرد و افزود: بیشترین فرایند اجرای اثر در فضای شهری صورت می گیرد و مردم می توانند فرایند اجرای آثار هنری را از نزدیک مشاهده کنند.

سرپرست معاونت فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران، درباره مانا بودن این آثار هم توضیح داد: این آثار به شکل های مختلفی اجرا می شود. موضوع این رویداد استقبال از بهار است که مانا نیست و این رویداد نیز زمان مناسبی است تا از ایده های هنرمندان که تناسبی با ماموریت های ما در حوزه هنرهای شهری در طول سال ندارد و نمی توانیم از آنها بهره ببریم، استفاده کنیم. به طور مثال شیوه های متفاوت بیان هنری اعم از آثاری که چیدمانی است و یا آثاری که در آن از مواد غیرمانا استفاده می شود، می تواند در این رویداد ارائه شود.

وی تصریح کرد: در هنرهای شهری باید از مواد و متریال ماندگار استفاده کرد و استفاده از متریالی که مانایی ندارد، عرف نیست اما در این رویداد به جز بخش نقاشی دیواری که باید از این ویژگی برخوردار باشد، در سایر بخش ها می توان از مواد و متریالی که ماندگاری ندارد، استفاده کرد.

سرنوشت مجسمه‌های چینی و بی‌کیفیت

موسوی در بخش پایانی سخنانش درباره برداشتن مجسمه های چینی از برخی میادین تهران و همچنین مرمت برخی از آثاری که در طرح استقبال از بهار درگذشته اجرا شده است، توضیح داد: مرمت، بازسازی و جمع آوری برخی آثار بی کیفیت که مناسب ارائه در سطح شهر نیست از جمله ماموریت های ما در طول سال است. در همین طرح استقبال از بهار نیز برخی از آثار یا مرمت و یا جمع آوری می شود. در بحث مجسمه های چینی نیز که چندین سال پیش از سوی تعدادی از پیمانکاران وارد فضای شهری شد، برنامه هایی داریم. همان زمان جلو نصب این مجسمه ها گرفته و برخی از آنها برداشته شد ولی تعداد کمی از آنها باقی مانده است که برای آنها هم برنامه داریم که به مرور زمان با آثار مناسب آنها را جابجا خواهیم کرد.

سالانه هنرهای شهری بهار تهران (بهارستان) با دبیرکلی سیدمجتبی موسوی و ریاست عیسی علیزاده در بخش های گرافیک به دبیری کیانوش غریب پور، نقاشی به دبیری اردشیر میرمنگره، تخم مرغ های نوروزی به دبیری میثم اربابون و بخش مجسمه سازی و هنرهای محیطی به دبیری علیرضا فاضلی برگزار می شود.

در شورای انتخاب آثار و داوری این سالانه در بخش گرافیک: هما دلواری، پژمان رحیمی زاده، بیژن صیفوری، محمدرضا عبدالعلی، مجید کاشانی، در بخش نقاشی: محمدعلی بنی اسدی، کاظم چلیپا، خسرو خسروی، علی ذاکری و کیانوش غریب پور، در بخش مجسمه سازی و هنرهای محیطی: کوروش گلناری، محمد سالاریان، سهند حسامیان، مجید حقیقی و محمدرضا یزدی حضور دارند.