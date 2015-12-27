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۶ دی ۱۳۹۴، ۹:۲۳

«۱۸۰ درجه» به شبکه افق رسید/ مناظره‌ای با زاویه زیاد

«۱۸۰ درجه» به شبکه افق رسید/ مناظره‌ای با زاویه زیاد

برنامه تلویزیونی «۱۸۰ درجه» با رویكردی متفاوت از دیگر برنامه های سیما به زودی از شبكه افق پخش خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «۱۸۰ درجه» قرار است در قالب یك مجله تلویزیونی با ساختاری جدید، ساده سازی مفاهیم و با برگزاری مناظره های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در روزهای آینده روی آنتن شبکه افق برود.

به گفته سازندگان این برنامه، «۱۸۰ درجه» سعی می كند ضمن توجه به اصول و قواعد رسانه برای خود خط قرمزهای اضافی ایجاد نكند و سعی شده است در این برنامه دو سوی مناظره بیشترین زاویه یعنی نزدیك به ١٨٠ درجه زاویه نسبت به هم داشته باشند.

سید مرتضی فاطمی تهیه كننده و سردبیربرنامه «۱۸۰ درجه» است. او سردبیر سابق هفته نامه پنجره و تهیه كننده سریال «هوش سیاه» بوده و در امر اجرا امید مهدی نژاد و سجاد نجفی، سید مرتضی فاطمی را همراهی می كنند.

کد مطلب 3010374
عطیه موذن

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