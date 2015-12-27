به گزارش خبرگزاری مهر، «۱۸۰ درجه» قرار است در قالب یك مجله تلویزیونی با ساختاری جدید، ساده سازی مفاهیم و با برگزاری مناظره های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در روزهای آینده روی آنتن شبکه افق برود.

به گفته سازندگان این برنامه، «۱۸۰ درجه» سعی می كند ضمن توجه به اصول و قواعد رسانه برای خود خط قرمزهای اضافی ایجاد نكند و سعی شده است در این برنامه دو سوی مناظره بیشترین زاویه یعنی نزدیك به ١٨٠ درجه زاویه نسبت به هم داشته باشند.

سید مرتضی فاطمی تهیه كننده و سردبیربرنامه «۱۸۰ درجه» است. او سردبیر سابق هفته نامه پنجره و تهیه كننده سریال «هوش سیاه» بوده و در امر اجرا امید مهدی نژاد و سجاد نجفی، سید مرتضی فاطمی را همراهی می كنند.