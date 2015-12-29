اعلام آمادگی چهار تیم برای حضور در فجرکاپ تنیس روی میز

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بین المللی تنیس روی میز فجر کاپ طی روزهای ۱۲ تا ۱۶ بهمن ماه برگزار خواهد شد. فدراسیون تنیس روی میز دعوت نامه حضور در این دوره رقابت ها را مدت ها پیش در اختیار کشورهای مختلف قرار داد. حتی در جریان مجمع کنفدراسیون آسیا نیز احمد سعادتمند به عنوتان سرپرست فدراسیون رایزنی هایی را با مسئولان برخی کشورها داشت تا موافقت قطعی آنها را برای اعزام نماینده به ایران جلب کند.

تا به امروز چهار کشور سوئیس، مجارستان، روسیه و افغانستان برای شرکت در مسابقات تنیس روی میز فجرکاپ به صورت رسمی اعلام آمادگی کرده اند. نمایندگان کشورهایی مانند تایلند و هنگ کنگ نیز در پاسخ به دعوت نامه ارسالی و رایزنی های انجام شده، برای سفر به ایران ابراز علاقه کرده اند اما هنوز آمادگی رسمی خود را اعلام نکرده اند.

کیش به عنوان محل برگزاری مسابقات بین المللی تنیس روی میز فجر معرفی شده است اما نهایی شدن میزبانی این جزیره در نشست شنبه آینده ستاد برگزاری مسابقات فجرکاپ انجام خواهد شد.