احتمال لغو میزبانی کیش در مسابقات فجرکاپ به خاطر مسائل مالی

به گزارش خبرنگار مهر، اوایل مردادماه گذشته مذاکرات انجام شده توسط احمد سعادتمند، سرپرست فدراسیون تنیس روی میز با حسین جلالی، مسئول ورزش منطقه آزاد کیش در راستای برگزاری مسابقات بین المللیفجرکاپ در این جزیره به نتیجه قطعی و نهایی رسید طوریکه مقرر شد بیست و چهارمین دوره این رقابت ها طی روزهای 12 تا 16 بهمن ماه در جزیره کیش برگزار شود.

حتی اینگونه عنوان شد که فدراسیون تنیس روی میز در تلاش است تا از تیم‎های مطرح و خوب اروپایی نیز برای حضور در این رقاب‎ها دعوت کند کمااینکه به گفته سرپرست فدراسیون تا به امروز هم چهار تیم سوئیس، مجارستان، روسیه و افغانستان برای شرکت در مسابقات اعلام آمادگی کرده اند این در حالی است که احتمال دارد در فاصله کمتر از دو ماه مانده به زمان مقرر برای برگزاری بیست و چهارمین دوره فجر کاپ تنیس روی میز، محل برگزاری مسابقات تغییر کند!

گفته می شود مسائل مالی دلیل لغو احتمالی میزبانی کیش برای بیست و چهاردمین دوره مسابقات بین المللی تنیس روی میز فجرکاپ است. در هر صورت این موضوع شنبه آینده در نشست ستاد ویژه مسابقات فجر کاپ مورد بررسی قرار می گیرد. در صورت قطعی شدن لغو میزبانی کیش، تهران به عنوان محل برگزاری مسابقات معرفی خواهد شد.