میزان صادارت کشور امسال به ۳۲ میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مودودی ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی آذربایجان غربی با بیان اینکه در ۹ ماه امسال میزان صادرات کشورمان ۳۲ میلیارد دلار و میزان واردات نیز ۳۰.۲ میلیارد دلار بود افزود: تراز تجاری کشور برای نخستین بار مثبت شد و به ۱.۸ میلیارد دلار رسید.

وی ادامه داد: البته تراز تجاری مثبت تنها علت توسعه نیست و باید مولفه های دیگر از جمله صادرات با ارزش افزوده زیاد و جلوگیری از خام فروشی در این بخش مورد توجه باشد.

مودودی اظهارداشت: با نگاهی به تراز تجاری کشورهای مختلف دیده می شود که کشورهایی نظیر آمریکا، فرانسه، ژاپن و ترکیه دارای تراز منفی هستند ولی اقتصاد آنها به رشد کافی رسیده و جزء کشورهای توسعه یافته به شمار می روند.

معاون کمک های تجاری سازمان توسعه تجارت بر توجه ویژه به بازارهای بکر منطقه و همسایه تاکید کرد و ادامه داد: در حال حاضر رد پای تجار ایرانی در بازار کشورهایی نظیر عراق بسیار کمرنگ است که می توانیم از فرصت پیش آمده استفاده کافی را کرده و صادرات خود را در این کشور افزایش دهیم.

مودودی گفت: هم اکنون ۷۲ درصد صادرات غیرنفتی کشور توسط ۳۶۲ شرکت انجام می گیرد که ۴۲ درصد آنها پایه نفتی دارند و ۵۵ شرکت نیز یک چهارم صادرات غیرنفتی کشور را انجام می دهند که نشان می دهد دایره تجار صادراتی ایران بسیار تنگ بوده و باید برای توسعه آن برنامه ریزی های اساسی صورت گیرد.

وی با اشاره به پتانسیل های بسیار خوب صادراتی آذربایجان غربی از جمله هم مرز بودن این استان با سه کشور منطقه اضافه کرد: جذب سرمایه گذاری خارجی برای تولید کالاهای دارای بازار در کشورهای همسایه و همچنین ایجاد زمینه سرمایه گذاری در کشورهای مقصد برای تولید در آن محل به نام این استان از جمله مواردی است که می تواند زمینه رونق صادرات آذربایجان غربی را فراهم کند.

در این جلسه موانع توسعه صادرات غیرنفتی آذربایجان غربی بررسی و در راستای حل این مشکلات پیشنهادهایی ارائه شد.