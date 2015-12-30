به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدعلی سید ابریشمی در جمع مدیران عامل شرکت شهرک‌های صنعتی متولی مناطق ویژه اقتصادی در یزد اظهارداشت: پیگیری امور مناطق ویژه اقتصادی از زمانی که به این سازمان واگذار شده، در مسیر رشد و توسعه قرار گرفته و وضعیت بهتری در مقایسه با گذشته خود دارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه مناطق ویژه اقتصادی در مسیر توسعه قرار گرفته است، از اختصاص بودجه ۳۵۰ میلیارد ریالی برای ایجاد و تکمیل زیرساخت‌ها و توسعه مناطق ویژه اقتصادی ۹ گانه کشور در سال‌جاری خبر داد.

سید ابریشمی عنوان کرد: مقرر شده در سال ۹۵، بودجه مناطق ویژه تا ۱.۵ برابر افزایش داشته باشد که البته امیدواریم این میزان در دولت مصوب شود تا در راستای توسعه و بهره‌برداری از مناطق ویژه اقتصادی به کار گرفته شود.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه متولی ۹ منطقه ویژه اقتصادی در کشور هستیم، اذعان داشت: پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای از اهداف مهم مناطق ویژه است که طی سالیان اخیر توجه مناسبی به آن نشده است.

وی با اشاره به عدم تحقق کامل بودجه سال جاری مناطق ویژه، گفت: ۳۵۰ میلیارد ریال برای مناطق ویژه در سال‌جاری اختصاص یافته که پیگیری لازم برای تخصیص کامل این اعتبارات در دست انجام است. توصیه می‌کنم تا مناطقی که هنوز به هر دلیل نتوانستند بودجه اختصاصی خود را در یافت کنند، تلاش نمایند تا این امر تا پایان سال‌جاری تحقق یابد.

همچنین در این نشست مدیران مناطق استان‌های همدان، بوشهر، گلستان، خراسان شمالی، یزد، سمنان، کردستان، فارس و گلستان به بیان نقطه نظرات خود پیرامون مناطق ویژه پرداختند و اقدامات انجام شده در این خصوص را تشریح کردند.