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۱۰ دی ۱۳۹۴، ۰:۵۱

بازی پانصدم لیونل مسی برای بارسا؛

بارسلونا رکورد گلزنی رئال مادرید در یک سال تقویمی را شکست

بارسلونا رکورد گلزنی رئال مادرید در یک سال تقویمی را شکست

بارسلونا با گل لوییس سوآرس رکورد گلزنی رئال مادرید در یک سال تقویمی را شکست.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا چهارشنبه شب در ورزشگاه نیوکمپ موفق شد رئال بتیس را با چهار گل شکست دهد.

تعداد گل های بارسلونا با این چهار گل به ۱۸۰ گل در تمام رقابتها در سال ۲۰۱۵ رسید و این دو گل بیشتر از تعدادی است که رئال مادرید در سال تقویمی ۲۰۱۴ به ثمر رساند.

گل نخست بارسلونا از روی گل به خودی مدافع بتیس به ثمر رسید. لیونل مسی با گل دوم بارسا، تعداد گل های این تیم با رئال مادرید را برابر کرد و لوییس سوآرس با دو گل دیگر تعداد گل های آبی و اناری پوشان را به ۱۸۰ رساند.

مسی و سوآرس در سال ۲۰۱۵ موفق شدند هر کدام ۴۸ گل برسانند و نیمار با ۴۱ گل در رده دوم قرار دارد و این ۷۶ درصد از گل هایی است که بارسا در سال ۲۰۱۵ به ثمر رسانده است.

این پانصدمین بازی لیونل مسی با پیراهن بارسلونا بود.

کد مطلب 3013479

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