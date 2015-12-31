عده ای در فتنه ۸۸ از قطار انقلاب پیاده شدند/ مردم در کنار ولایتند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنج شنبه حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس ستاد گرامیداشت یوم الله ۹ و ۱۰ دی شهرستان های استان تهران در یادواره شهدای ۱۰ دی شهرستان ورامین که در سپاه این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: شهدای ۱۰ دی شهرستان ورامین به جرم دفاع از امام و ولایت به شهادت رسیده و خون مطهرشان بر زمین ریخته شد.

وی با اشاره به این نکته که نام و یاد شهدای ۱۰ دی ورامین در تاریخ ماندگار شد، افزود: شهدای ۱۰ دی شهرستان ورامین در سال ۵۷، شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر شاه را سر دادند و بر همین اساس خون مطهرشان توسط عوامل رژیم پهلوی بر زمین ریخته شد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران ادامه داد: شهدای ۱۰ دی سال ۵۷ ورامین، مظلوم بودند و حتی رژیم شاه اجازه برگزاری مراسم ختم نیز برای این شهدا نداد اما امروز برنامه های ویژه ای جهت پاسداشت این شهدای بزرگ برگزار می شود.

محمودی با گرامیداشت حماسه نهم دی اضافه کرد: مردم ایران اسلامی در نهم دی نشان دادند که همواره در کنار رهبری و ولایت قرار دارند اما عده ای در جریان فتنه از قطار انقلاب پیاده شدند و برخی نیز امروز قصد دارند همان راه را ادامه دهند.

گفتنی است شهیدان محمدحسین شیرازی و ابوالفتح گلعباسی، حسن کریمی، تقی روستایی، حسن الیکاهی، سید مهدی سید فاطمی، احمد میرزایی، محمود میرزایی، سهم دینی و حسن پازوکی، ۱۰ شهید سال ۵۷ منطقه ورامین را تشکیل می‌دهند.