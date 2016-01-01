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۱۱ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۴۰

هواشناسی مازندران طی اطلاعیه ای هشدار داد؛

تغییرات جوی در مازندران با وقوع طوفان، سیل و تند باد همراه می شود

تغییرات جوی در مازندران با وقوع طوفان، سیل و تند باد همراه می شود

ساری - سازمان هواشناسی استان مازندران برای روز های شنبه و یکشنبه هفته آینده در این استان تغییرات جوی و وزش باد شدید، سیل و طوفان پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی مازندران با صدور اخطاریه ای نسبت به احتمال وقوع طوفان در روز شنبه و یکشنبه هشدار دارد و اعلام کرد: از اواسط روز شنبه تا روز یکشنبه شاهد وزش باد شدید و طوفان، بارش باران، بارش برف در ارتفاعات، کاهش دما و احتمال رعدوبرق در سطح استان خواهیم بود.

همچنین بر این اساس طی این مدت، آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن مسیل ‏ها، لغزندگی جاده های کوهستانی و اختلال در تردد وسایل نقلیه به دلیل مه‏ آلود بودن و ریزش برف پیش بینی می شود و دریای خزر نیز به دلسل وزش باد خیلی شدید و شکل گیری جریانات شمالی طوفانی خواهد بود و برای صید و صیادی و فعالیت دریایی مناسب نخواهد بود.

کد مطلب 3014048

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