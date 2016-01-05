به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، مایکل بِی تایید کرد که برای کارگردانی قسمت پنجم «منتقل شوندگان» برای کمپانی پارامونت بازمی‌گردد.

این کارگردان پس از ماه ها تعلیق چگونگی ادامه این مجموعه، این خبر را اعلام کرد.

مارک والبرگ که در قسمت قبلی این فیلم حضور داشت، نیز انتظار می‌رود در قسمت بعدی حضور داشته باشد و لورنزو دی بوناونتورا همچنان تهیه کننده فیلم باشد.

بِی کارگردانی قسمت چهارم «منتقل شوندگان: دوران انقراض» را انجام داد که اولین قسمت از این مجموعه بدون حضور شیا لبوف بود. در این فیلم جک رینور و نیکولا پلتز بازی کردند که با وجود همراه نبودن لبوف به فروشی بالای یک میلیارد دلار در سراسر جهان دست یافت.

هرچند اخبار فیلم جدید هنوز بسیار پنهان نگه داشته شده‌اند اما گفته می شود والبرگ تنها بازیگر از مجموعه چهارم است که در فیلم پنجم نیز حضور خواهد داشت و در نقش خودش بازی خواهد کرد.

فصل بهار اعلام شده بود پارامونت گروه نویسندگانی را برای ایجاد جهان جدیدی از منتقل شوندگان فراخوانده بود تا بتواند قسمت‌های بعدی را ادامه دهد و «ترنسفورمرهای» ۵، ۶ ، ۷ و ۸ در راه خواهند بود.

گفته می‌شد بِی به خاطر شلوغی سرش نمی تواند قسمت پنجم را کارگردانی کند. اما او اینک با به پایان بردن فیلم «۱۳ ساعت» درباره بنغازی، اعلام کرده قسمت بعدی «منتقل شوندگان» ‌را جلوی دروبین می‌برد. او سه فیلم اول مجموعه شامل «ترانسفورمرها»، «ترانسفورمرها: انتقام کشته‌شدگان» و «ترانسفورمرها: تاریکی ماه» را هم کارگردانی کرده است.