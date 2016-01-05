مصوبه رگولاتوری برای اپراتورهای جدید ارتباطی/ نرخها تغییر نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از آبان ماه امسال، صدور مجوز فعالیت برای اپراتورهای جدید ارتباطی را در راستای ارائه خدمات ارتباطات ثابت مستقل از تکنولوژی، در دستور کار قرار داده است و تاکنون ۹ شرکت موفق به دریافت پروانه بهره برداری این خدمات در کشور شده اند.

با آغاز فعالیت این اپراتورهای جدید، قرار است فعالیت سایر خدمات دهندگان ارتباطات ثابت در کشور مانند شرکتهای ISP ، ISDP ، VOIP، PSTN و PAP محدود شود و این اپراتورها، تمامی این خدمات را به صورت یکجا و یکپارچه در قالب یک پروانه فعالیت، ارائه کنند.

محمدعلی یوسفی زاده عضو دبیرخانه شرکتهای PAP در گفتگو با خبرنگار مهر، از طرح مصوبه جدید در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد که براساس آن تمامی تعرفه های خدمات شرکتهای PAP به اپراتورهای FCP نیز تعمیم داده خواهد شد.

وی با اشاره به مجوز جدید اعطا شده در بازار ارتباطات ثابت کشور (FCP ) که امکان واگذاری خدمات تلفن ثابت و اینترنت را با تکنولوژی های جدید برای دارندگان مجوز فراهم می کند، اظهار داشت: براساس تصمیمات اتخاذ شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در زمینه تلفن ثابت، نرخ تعرفه خدمات، همان تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات برای تلفن ثابت شامل استانی و بیرون استانی خواهد بود که هم اکنون از سوی شرکت مخابرات ایران ارائه می شود. البته برای ارائه خدمات در حوزه تلفن ثابت و بر بستر IP به شرکتهای FCP سرشماره جدید تلفنی، تخصیص داده خواهد شد.

یوسفی زاده ادامه داد: در زمینه ارائه خدمات اینترنت بر بستر وای فای نیز مصوبه ای از سوی رگولاتوری به شرکتهای دارای مجوز FCP ابلاغ شده است که براساس آن تعرفه این خدمات منطبق بر سرویس اینترنت ADSL محاسبه خواهد بود. همچنین در مورد تعرفه اینترنت مبتنی بر سایر تکنولوژیها نیز، قرار است مصوبه حاکم بر پروانه خدمات دهندگان PAP برای FCP هم کاربرد خواهد داشت.