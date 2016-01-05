جزئیات نشست جدید تعیین مزد ۹۵/ استخراج هزینه جدید معیشت

فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر از برگزاری نشست جدید کمیته تخصصی تعیین دستمزد سال ۹۵ شورای عالی کار خبر داد و گفت: این نشست عصر امروز با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار خواهد شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: کمیته دستمزد امروز بحث یکسان سازی بررسی های صورت گرفته از سوی گروه های مختلف درباره وضعیت هزینه های خانوار در سبد معیشت را مورد ارزیابی و بررسی قرار می دهد.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: تصمیم بر این است تا کارگران و کارفرمایان جمع بندی اقدامات صورت گرفته درباره استخراج هزینه روز معیشت خانوارهای کارگری کشور را ارائه کنند. کمیته تصمیم دارد یکسان سازی برآوردها و بررسی های میدانی هر گروه را انجام و آن رقم را پایه مباحث و گفتگوها درباره تعیین بسته جدید دستمزد مشمولان قانون کار در سال آینده قرار دهد.