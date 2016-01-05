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۱۵ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۵۳

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

جزئیات نشست جدید تعیین مزد ۹۵/ استخراج هزینه جدید معیشت

جزئیات نشست جدید تعیین مزد ۹۵/ استخراج هزینه جدید معیشت

نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرد: نشست جدید کارگروه تخصصی تعیین دستمزد سال ۹۵ مشمولان قانون کار به منظور جمع‌بندی گزارشات مختلف از اوضاع سبد معیشت خانوار عصر امروز برگزار می‌شود.

فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر از برگزاری نشست جدید کمیته تخصصی تعیین دستمزد سال ۹۵ شورای عالی کار خبر داد و گفت: این نشست عصر امروز با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار خواهد شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: کمیته دستمزد امروز بحث یکسان سازی بررسی های صورت گرفته از سوی گروه های مختلف درباره وضعیت هزینه های خانوار در سبد معیشت را مورد ارزیابی و بررسی قرار می دهد.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: تصمیم بر این است تا کارگران و کارفرمایان جمع بندی اقدامات صورت گرفته درباره استخراج هزینه روز معیشت خانوارهای کارگری کشور را ارائه کنند. کمیته تصمیم دارد یکسان سازی برآوردها و بررسی های میدانی هر گروه را انجام و آن رقم را پایه مباحث و گفتگوها درباره تعیین بسته جدید دستمزد مشمولان قانون کار در سال آینده قرار دهد.

کد مطلب 3017684

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