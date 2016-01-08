جزئیات نشست ویژه نمایندگان کارگران/افزایش دستمزدبراساس تورم واقعی

حسین حبیبی در گفتگو با مهر با اشاره به برگزاری نشست جدید نمایندگان کارگران برای بررسی موضوعات روز جامعه کارگری کشور، گفت: اعضای هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، نشستی در وزارت کار برگزار خواهد شد.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهارداشت: در قالب بررسی مشکلات پیش روی جامعه کارگری موضوعاتی از قبیل پیشنهادات سازمان مدیریت در قالب برنامه ششم توسعه و مسئله تعیین دستمزد سال ۹۵ کارگران و مشمولان قانون کار را در دستور کار بررسی داریم.

حبیبی ادامه داد: همچنین اصلاح ساختار تامین اجتماعی در قالب احیای شورای عالی تامین اجتماعی، داشتن سهم برابر دریافت اداره تامین اجتماعی جهت دولت، کارگر، کارفرمایان و مخالفت با افزایش سن و سابقه مشمولان بیمه تامین اجتماعی به میزان هر سال ۶ ماه نیز مطرح است.

وی خاطرنشان کرد: مخالفت با محاسبه ۵ سال آخر خدمت به جای ۲ سال آخر خدمت جهت تعیین مستمری بازنشستگی، مخالفت با کاهش سنوات ارفاقی ۱۰ سال به ۵ سال در مشاغل سخت و زیان آور و مخالفت با معاف شدن دانش آموختگان دانشگاهی و افراد زیر ۲۹ سال از قانون کار و تامین اجتماعی و دریافت ۷۵ درصد مزد مصوب شورای عالی کار نیز از دیگر مواردی است که نمایندگان کارگران پیگیری خواهند کرد.

این مقام مسئول کارگری همچنین به بررسی تبصره ۳۳ طرح پیشنهادی برنامه ششم توسعه که مصداق بارز بهره‌کشی از نیروی کار است، اشاره کرد و گفت: علاوه بر این، برخی موارد دیگر و اشکالات این تبصره که مغایر قانون اساسی، ظلم به کارگران و افزایش بیکاری جوانان است نیز مورد انتقال کارگران است.

حبیبی خاطرنشان کرد: احیای شورای عالی تامین اجتماعی، افزایش دستمزد براساس نرخ تورم واقعی و سبد معیشت و عادلانه شدن حقوق ها هم در این جلسه مورد بحث و بررسی نمایندگان کارگران قرار می گیرد.