وزن صادرات و واردات اردبیل کاهش یافت

سید حامد عاملی ظهر پنج‌شنبه در حاشیه بررسی وضعیت تجارت خارجی اردبیل از ابتدای سال جاری به خبرنگار مهر گفت: از ابتدای سال وزن صادرات استان ۱۵ درصد کاهش‌یافته و ارزش صادرات ۱۳ درصد افزایش دارد.

وی بابیان اینکه وزن واردات نیز با ۱۴ درصد کاهش همراه است، تصریح کرد: ارزش واردات استان نیز با ۵۳ درصد افت مواجه است.

به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان حتی در صادرات چمدانی نیز با افت ۶۵ درصدی ارزش مواجه هستیم.

عاملی در خصوص وضعیت ترانزیت کالا از استان ادامه داد: در ترانزیت کالا عملکرد به نسبت مناسب است و ۴۲ درصد رشد را شاهد هستیم.

وی عمده کشورهای هدف صادراتی را آذربایجان و عراق عنوان کرد و افزود: عمده محصولات صادراتی استان در ۹ ماهه نخست سال نیز شامل مصنوعات پلاستیکی، سیب‌زمینی، انواع بیسکویت، رنگ ساختمانی و روکش ملامینه است.

رئیس سازمان صنعت، معدن تجارت استان افزود: در همین مدت‌زمان محصولات برنج، شیرآلات صنعتی، تجهیزات سالن پرورش طیور و ماشین‌آلات خط تولید وارد استان شده است.

وی کشورهای وارداتی استان را شامل ترکیه و هندوستان دانست و تأکید کرد: هم در تنوع کشورها و هم تنوع محصولات با محدودیت مواجه هستیم.