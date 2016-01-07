به گزارش خبرنگار مهر، رضا ملک زاده ظهر پنج شنبه در کارگاه کشوری ثبت بیماری‌های قلبی و عروقی در اصفهان اظهار داشت: نزدیک به نیمی از مردم ایران در سن ۵۰ سالگی به بیماری فشار و چربی خون مبتلا هستند.

وی بیان کرد: نزدیک به ۳۰ درصد عوارض قلبی و عروقی (سکته های قلبی و مغزی) بین افراد جوان و زیر ۵۵ سال رخ می دهد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه نزدیک به ۳۰ درصد مردم ایران علائم خطر یا ریسک فاکتورهای بیماری های قلبی و عروقی را دارند، افزود: فشار خون در ایران به خوبی تشخیص و درمان نمی شود.

وی با بیان اینکه بیماری های قلبی و عروقی در جهان به سه گروه،کشورهای با شیوع خیلی بالا، کشورهای متوسط و شیوع کم تقسیم بندی می شوند، افزود: ایران در گروه شیوع متوسط قرار دارد.

ملک‌زاده با بیان اینکه امروز پیشگیری از بیماری های قلبی وعروقی از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار کرد: چاقی، مصرف زیاد نمک، کم تحرکی، استفاده از غذاهای چرب و پرکالری از مهمترین علل بروز بیماری های قلبی و عروقی محسوب می شود.

وی با بیان اینکه هزینه های درمان بیماری های قلبی و عروقی زیاد است، اظهار کرد: به همین دلیل باید از طریق پیشگیری های اولیه و ثانویه از بیماری های قلبی و عروقی پیشگیری کنیم.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: امید به زندگی در بدو تولد در ایرانیان نزدیک به ۷۵ سال است اگر بتوانیم در زمینه قلبی و عروقی پیشگیری ها را انجام دهیم می توانیم امید به زندگی را به ۸۰ سال نزدیک کنیم.

بهترین نظام قلب و عروق در جهان را ایران دارد

وی با بیان اینکه اصل بر این است که مردم رژیم بگیرند، تحرک بدنی داشته باشند و ورزش کنند و شیوه زندگی خود را سالم کنند، گفت: در سال های گذشته توانستیم به اندازه کافی متخصصین قلب و عروق در کشور تربیت کنیم و پزشکان ماهری در زمینه قلب و عروق داشته باشیم و امروز یکی از بهترین نظام های خدمات درمانی را در زمینه قلب و عروق در جهان داریم.

ملک زاده با بیان اینکه داروی جدیدی برای اولین بار در ایران طراحی و تولید شده و مخصوص شرایط ایران است، تصریح کرد: این دارو ترکیبی از قرص آسپیرین، قرص ضد چربی یا استاتین و دو قرص فشار خون است که به شکل یک قرص در اختیار بیماران قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه به طور معمول استفاده از چند قرص برای بیماران سخت است، افزود: این داروی قرصی است که به جای اینکه افراد چهار و یا پنج قرص را استفاده کنند از یک قرص استفاده خواهند کرد.

تولید قرص ترکیبی برای بیماران قلبی در ایران

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه استراتژی که در جهان برای پیشگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی مطرح است، استفاده از قرص‌های ترکیبی است، گفت: این دارو با نام پلی‌پیلد (قرص چند ترکیبی) در فارموکوپی دارویی ایران در دست تولید است و امیدواریم از اواخر دی امسال عرضه شود.

وی بیان کرد: کارگاه کشوری ثبت بیماری های قلبی عروقی و با هدف آشنایی با شبکه کشوری تحقیقات قلب و عروق و آشنایی با اصول نظام ثبت بیماری‌ها، مراکز ثبت و راه اندازی نظام ثبت بیماری‌های قلبی و عروقی در استان‌هایی که تمایل دارند، به مدت یک روزبه میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.

ملک‌زاده اعلام کرد: این کارگاه که با هدف اهمیت ثبت بیماریهای قلبی عروقی و لزوم برنامه‌ریزی مناسب برای انجام اصولی و علمی ثبت بیماری‌ها در سطح کشور در حال برگزاری است.

وی گفت: راهکارهای مناسب برای ثبت بیماری های قلبی عروقی و تهیه آمار و اطلاعات علمی و صحیح برای سیاست گزاری پیشگیری و کنترل این بیماری ها در سطح کشور از جمله محورهای مورد بحث و بررسی در این کارگاه است.