زندگی مجردی معضل بزرگ جامعه/تضعیف اراده جوانان توطئه نرم دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، با افزایش زندگی شهرنشینی و تغییر سبک زندگی، معضلات زیادی پیش‌‌روی ساکنان شهرها قرار گرفته است که از جمله این معضلات می‌توان به افزایش تمایل جوانان به زندگی مجردی اشاره کرد که چندسالی است کشور ما نیز با این معضل روبه‌رو شده است.

برای بررسی این موضوع و سایر موارد مربوط، جلسه کارگروه امور بانوان و خانواده شهرستان اهر بعداز ظهر امروز پنج شنبه با حضور اعضای این کارگروه و مدیران مربوطه تشکیل شد و سید محمدعابدی فرماندار شهرستان اهر در این جلسه اظهار داشت: تلاش‌هایی که تمامی مردان و زنان کشور عزیزمان ایران باعث به موفقیت و پیروزی رسیدن انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره) شد.

وی با بیان اینکه آغاز انقلاب اسلامی در سال ۵۷ نبود، گفت: از سال‌ها و صده های قبل مردم این سرزمین با ایمانی راسخ و صبری مثال‌زدنی توانستند طاغوتیان زمان را شکست داده و به پیروزی نهایی در سال ۵۷ دست پیدا کنند.

عابدی انقلاب اسلامی را بزرگ نعمت الهی دانست و ابراز داشت: دشمنان قسم‌خورده ایران اسلامی عمر انقلاب نوپای ملت ایران را بیش از چند هفته و ماه نمی‌دانستند و مدام بر این نکته تأکید داشتند که این انقلاب به‌زودی از میان می‌رود ولی به حول و قوه الهی و به کوری چشم آنان این نظام و انقلاب همچنان پابرجاست و باقدرت به راه خود ادامه می‌دهد.

فرماندار اهر ادامه داد: بدخواهان نظام از همان ابتدا با طرح‌ریزی ترورها و کودتاها سعی در سرنگونی انقلاب مردم ایران را داشتند ولی هوشیاری رهبر کبیر انقلاب و مردم همیشه درصحنه، آنان را ناکام گذاشت.

وی با آغاز سی و هشتمین سال انقلاب شکوهمند اسلامی اشاره کرد و گفت: توطئه‌های دشمنان انقلاب همواره ادامه داشته و هیچ‌گاه متوقف نشده است و این‌گونه اعمال با پیچیدگی خاصی دنبال می‌شود ولی شجره طیبه انقلاب امروز به یک درخت تنومند و باصلابت تبدیل‌شده است.

فرهنگ زندگی مجردی بین جوانان نهادینه شده است

عابدی تصریح کرد: اکنون بنیان‌های خانواده‌ها در حال فروپاشی بوده و متأسفانه فرهنگ زندگی‌های مجردی در بین زنان و مردان جامعه نهادینه‌شده است، زندگی مجردی ازجمله معضلات در جامعه اسلامی آیین و ارزش‌های دینی است.

فرماندار شهرستان اهر با اشاره به اینکه جمعیتی از اقشار جوان جامعه با احکام دینی هیچ‌گونه آشنایی نداشته و در ارتباط با تقلید و مقلد سررشته‌ای ندارند، اضافه کرد: جوانی که به بلوغ فکری و دینی رسیده اگر بپرسیم به کدام‌یک از مراجع تقلید می‌کند شاید حتی کلمه‌ای به نام مرجع تقلید و مقلد آشنایی نداشته باشد.

وی بابیان اینکه تضعیف اراده و اعتقادات دینی جوانان از توطئه‌های نرم دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی است، بیان کرد: همین دسیسه‌های دشمنان همچنان در تلاش‌اند آنچه که موجب ایستادگی ملت در برابر توطئه‌های دشمنان اسلام و نظام بوده از درون به فراموشی کشند.

عابدی در ادامه سخنان خود به انتخابات هفتم اسفندماه سال جاری نیز اشاره کرد و گفت: انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری ازجمله رویدادهای مهم کشور دمکراسی همچون ایران است.

فرماندار شهرستان اهر حضور حداکثری در پای صندوق‌های رأی یکی از باارزش‌ترین مؤلفه‌های تحکیم نظام جمهوری اسلامی را انتخابات برشمرد، ابراز داشت: هر یک از نمایندگان خبرگان رهبری و مجلس اگر با رأی بالا به جایگاه اصلی خود دست یابند قطعاً در اجابت خواسته‌ها و مطالبات مردم را باقدرت پیگیری خواهند کرد.

وی با تأکید بر اینکه نقش زنان در دوران قبل از انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نقش استراتژیکی داشتند، گفت: در زمان انقلاب تظاهرات‌هایی که برای سرنگونی توطئه‌های استکبار جهانی در قالب رژیم طاغوت، مردان انقلابی با ایستادگی در مقابل دشمنان، اگر رضایت و تشویق زنان نبود شاید هیچ‌گاه این اتفاق مهم به سرانجام نمی‌رسید.

عابدی بابیان اینکه استکبار جهانی باوجوداینکه در تمامی راهپیمایی‌ها حضور میلیونی مردان و زنان را صدها نفر خطاب می‌کند، اظهار کرد: حضور فعالانه و مشارکت بالای مردم در انتخابات با هر رأی مشت محکمی بر زیاده‌خواهی‌های دشمنان می‌شود و اگر مشارکت بیشتر باشد دیگر آن‌ها نمی‌توانند حتی رأی یک نفر را نادیده بگیرند.

فرماندار شهرستان اهر در پایان ضمن اشاره به اینکه دشمنان ایران در آستانه تمامی انتخابات‌های کشور برای تخریب جایگاه کشورمان از هیچ‌گونه تلاشی دریغ نمی‌کنند، خاطرنشان کرد: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات هفتم اسفندماه علاوه بر اینکه از نظام جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند بلکه به‌غیراز مردان، تنها زنان جامعه با حضور در پای صندوق‌های رأی از دستاوردهای انقلاب صیانت خواهند کرد.

بانوان اهری در تمامی مناسبت‌ها حضور فعالانه‌ای داشته‌اند

معاون فرماندار شهرستان اهر نیز در این جلسه ضمن تبریک پیشاپیش فرارسیدن ایام‌الله دهه فجر، بیان داشت: هرساله به مناسبت دهه فجر و برنامه‌های متنوع این ایام با دبیری مسئول و کارشناس امور بانوان شهرستان اهر تدوین می‌شود.

مدد سمندری ادامه داد: مسئولیت بانوان در جشن‌های ستاد دهه فجر شهرستان اهر بر عهده سپاه ناحیه اهر بوده و در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی بانوان همراه و همپای سایر مردم و ادارات این شهرستان و همان‌گونه که در انقلاب نقش ایفاء کرده‌اند در کلیه برنامه‌های دهه فجر حضور فعالانه‌ای دارند.

وی با اشاره به اینکه امسال شاهد برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی هم‌زمان با سراسر کشور در حوزه انتخابیه اهر و هریس خواهیم بود، اظهار کرد: برگزاری انتخابات آزاد با مشارکت حداکثری که با فراهم کردن شرایط مردم به‌آسانی در پای صندوق‌های رأی حضور می‌یابند و کاندیدای اصلح و موردنظر خود را انتخابات می‌کنند.

معاون فرماندار شهرستان اهر در پایان با تأکید بر اینکه مشارکت بالای مردم در انتخابات هفتم اسفندماه سال جاری به‌نوعی دفاع از آرمان‌های امام خمینی(ره) و دستاوردهای انقلاب اسلامی در مقابل توطئه‌های دشمنان است، خاطرنشان کرد: پیروزی انقلاب اسلامی نه‌تنها یک رویداد مهم در داخل کشور نبوده بلکه استقلال یافتن نظام مقدس دست تمامی سلطه گران به‌ویژه آمریکا و انگلیس را کشورمان کوتاه کرده است.