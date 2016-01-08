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۱۸ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۵۴

با مساعدت ستاد فرماندهی کل قوا؛

امریه فارغ التحصیلان دانشگاه شریف در مراکز پژوهشی دانشگاه

امریه فارغ التحصیلان دانشگاه شریف در مراکز پژوهشی دانشگاه

دانشگاه صنعتی شریف با مساعدت ستاد فرماندهی کل قوا و برای رفع نیازهای تخصصی، فارغ التحیلان نخبه را به صورت امریه سربازی جذب می کند.

به گزارش خبرنگار مهر ، دانشگاه صنعتی شریف برنامه دارد ۱۹ نفر از فارغ التحصیلان این دانشگاه را برای فعالیت در آزمایشگاه ها، کارگاه ها و سایت های کامپیوتری این دانشگاه به صورت امریه سربازی پذیرش کند.

درحال حاضر این دانشگاه برای دانشکده های مهندسی عمران، کامپیوتر، صنایع، مدیریت و اقتصاد، هوافضا، انرژی، برق، مکانیک، شیمی و نفت و معاونت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی و ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر از دانشجویان نخبه این دانشگاه به صورت طرح امریه سربازی استفاده می کند.

متقاضیان باید دارای برگ اعزام بدون مهر غیبت و حداقل در یک مقطع تحصیلی دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف باشند.

گزینش نهایی براساس مصاحبه و بررسی سوابق تحصیلی و وضعیت تاهل و پس از احراز صلاحیت عمومی داوطلبان صورت می گیرد و امریه افراد پذیرفته شده پس از تصویب ستاد فرماندهی کل قوا صادر خواهد شد.

کد مطلب 3019664

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