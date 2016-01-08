امریه فارغ التحصیلان دانشگاه شریف در مراکز پژوهشی دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر ، دانشگاه صنعتی شریف برنامه دارد ۱۹ نفر از فارغ التحصیلان این دانشگاه را برای فعالیت در آزمایشگاه ها، کارگاه ها و سایت های کامپیوتری این دانشگاه به صورت امریه سربازی پذیرش کند.

درحال حاضر این دانشگاه برای دانشکده های مهندسی عمران، کامپیوتر، صنایع، مدیریت و اقتصاد، هوافضا، انرژی، برق، مکانیک، شیمی و نفت و معاونت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی و ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر از دانشجویان نخبه این دانشگاه به صورت طرح امریه سربازی استفاده می کند.

متقاضیان باید دارای برگ اعزام بدون مهر غیبت و حداقل در یک مقطع تحصیلی دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف باشند.

گزینش نهایی براساس مصاحبه و بررسی سوابق تحصیلی و وضعیت تاهل و پس از احراز صلاحیت عمومی داوطلبان صورت می گیرد و امریه افراد پذیرفته شده پس از تصویب ستاد فرماندهی کل قوا صادر خواهد شد.