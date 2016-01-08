مجوز آمریکا به سعودیهابرای ساخت بمب اتم/حمایت مالی گسترده از ریاض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «دونالد ترامپ»، نامزد تندرو جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا در سخنانی با اشاره به خوش مدتی های دولت این کشور به مقامات رژیم سعودی، خواستار جبران این خدمات توسط ریاض شد.

بر اساس این گزارش، وی در این زمینه اعلام کرد: آمریکا همواره از عربستان سعودی در قبال ایران حمایت و مجوز ساخت بمب اتم توسط این کشور را صادر کرده است. علاوه بر این، واشنگتن کمک های مالی هنگفتی که بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار برآورد می شود به ریاض ارائه کرده است.

ترامپ در ادامه افزود: با توجه به خدماتی که واشنگتن به ریاض ارائه کرده است، آل سعود باید این خدمات را جبران کرده و به گونه ای رفتار کند که هم پیمان بی چون و چرای آمریکا محسوب شود.

وی همچنین ضمن انتقاد از اقدام آل سعود در اعدام شیخ نمر النمر تصریح کرد: من از این اقدام خوشم نیامد. آنها اقدام به اعدام همه اشخاص از این قبیل می شوند. اگر در ایالات متحده آمریکا در سال یک نفر به این صورت اعدام شود، این اقدام رویداد مهمی محسوب می شود؛ در حالی که این دست اعدام ها به اقدامی روزمره در عربستان تبدیل شده است.

ترامپ در واکنش به سخنان اخیر الجبیر که گفته بود ریاض ساخت و یا خرید بمب اتم را بعید نمی داند، تصریح کرد: آنها اموال زیادی را در اختیار دارند و به راحتی می توانند اقدام به خرید بمب اتم کنند.