سرویس دهی اپراتورهای جدید اینترنت تا دو ماه آینده آغاز می شود

صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد صدور ۹ مجوز فعالیت برای شرکتهای ارائه دهنده خدمات ارتباطات ثابت مبتنی بر پروانه FCP ، اظهار داشت: براساس برآوردها به نظر می رسد این اپراتورها تا دو ماه آینده خدمات دهی خود را آغاز می کنند.

وی با بیان اینکه اپراتورهای FCP که جایگزین سرویس دهندگان فعلی اینترنت در کشور می شوند، می توانند علاوه بر سرویس اینترنت، تمامی خدمات ارتباطات ثابت را ارائه کنند، افزود: براساس پروانه فعالیت صادر شده برای این اپراتورها، تمامی خدمات اینترنت، تلفن ثابت، تلفن اینترنتی و وای فای و نیز سایر سرویسها بدون محدودیت تکنولوژی، قابل ارائه از سوی اپراتورهای FCP خواهد بود.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد تعرفه گذاری برای خدماتی که از سوی اپراتورهای FCP عرضه می شود گفت: تمامی تعرفه ها مبتنی بر سرویس در نظر گرفته شده است و تعرفه جدیدی به این خدمات اختصاص نمی یابد. به این معنی که برای مثال برای خدمات اینترنت ADSL نرخ خدمات این سرویس، برای خدمات وای فای تعرفه رگولاتوری و برای خدمات تلفن نیز همان تعرفه های فعلی تلفن ثابت درنظر گرفته شده است.

عباسی شاهکوه در مورد اختصاص سرشماره به اپراتورهای جدید ارتباطی برای ارائه خدمات وای فای و تلفن ثابت نیز گفت: نامبرینگ ۰۹۴۰ برای خدمات ارتباطات ثابت درنظر گرفته شده است که هم اکنون اپراتورهای وایمکس نیز با این نامبرینگ خدمات دهی می کنند. اما سرشماره ای که به هر اپراتور تعلق می گیرد متفاوت خواهد بود.

معاون رگولاتوری ادامه داد: برای هر یک از اپراتورها ۱۰۰ هزار شماره اختصاص داده ایم که بسته به نیاز و درخواستشان در این مرحله به آنها اختصاص می یابد. در این زمینه نیز چند اپراتور، درخواست شماره داشته اند که به درخواست آنها به زودی پاسخ خواهیم گفت.

وی با توضیح اینکه خدمات دهی در حوزه ارتباطات ثابت تمامی ارتباطاتی را شامل می شود که ثابت است و شامل خدمات در حال حرکت نمی شود تاکید کرد: برای مثال این اپراتورها می توانند خدمات قابل حمل (پرتابل) اینترنت مانند وایمکس و وای فای بدهند اما خدمات در حال حرکت نمی توانند عرضه کنند. با این تعریف، امکان ارائه خدمات تلفن ثابت و تلفن اینترنتی نیز وجود دارد.

به گزارش مهر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با پایان یافتن مجوز فعالیت شرکتهای ارائه دهنده خدمات ADSL در کشور که به شرکتهای PAP معروفند، مقررات جدیدی برای ارائه خدمات ارتباطات ثابت وضع کرد. براین اساس در آبان ماه امسال ۸ پروانه و در دی ماه نیز یک پروانه در حوزه ارائه خدمات ارتباطات ثابت (FCP ) به متقاضیان واگذار شد.

در این پروانه جدید تمامی سرویس دهندگان خدمات ارتباطی در کشور اعم از PAP، ISP ، ISDP و PSTN و VOIP تجمیع شده اند و اپراتورهای جدید می توانند بدون هرگونه محدودیت در تکنولوژی، سرویس های جدید ارتباطی را به کاربران ارائه دهند.

در این راستا رگولاتوری از بررسی شرایط درخواست ۹ متقاضی دیگر برای دریافت پروانه فعالیت FCP در کشور خبرداده است.