همه چیز درباره «هک واقعی تلگرام»

تبیان نوشت: این ادعا دروغی بیش نیست و در بسته فروخته شده صرفا یک برنامه تلگرام پلاس ! قرار داده شده که به صورت رایگان در تمام سایتی ها و فروشگاه برنامه ها موجود است .اساسا هک تلگرام بدون داشتن شماره تلفن و کد ۵ رقمی پیامک شده از سوی تلگرام امکان پذیر نیست و حتی نصب نرم افزاری در گوشی شما نیز پیام های حساب کاربری تلگرام شما را در دسترس هکر قرار نمی دهد!

تمام اکانت های رسمی تلگرام دارای یک هلوگرام آبی رنگ به معنای تایید شده در کنار اسم خود هستند و در صورت دریافت چنین پیام هایی از سوی سودجویان حتما روی گزینه report spam کلیک کنید تا این کاربران مورد پیگرد ناظرین تلگرام قرار گیرند

این شیوه کلاه برداری همان روشی است که از ماه ها قبل در تلگرام وجود داشت و افرادی سودجو با فرستادن پیامی با نام کاربری جعلی تلگرام برای کاربران ،ادعا می کنند ،برای تایید حساب خود باید کد ۵ رقمی ارسال شده از سوی تیم تلگرام را برای تایید وارد کنید ،که در صورت همکاری فرد قربانی ،حساب کاربری در اختیار این سودجویان قرار میگرد و مهاجمان از اطلاعات شما برای اخاذی استفاده خواهند کرد.

تمام اکانت های رسمی تلگرام دارای یک هلوگرام آبی رنگ به معنای تایید شده در کنار اسم خود هستند و در صورت دریافت چنین پیام هایی از سوی سودجویان حتما روی گزینه report spam کلیک کنید تا این کاربران مورد پیگرد ناظرین تلگرام قرار گیرند.

توجه داشته باشید در صورت همکاری شما با این افراد به راحتی تمام چت ها و حتی عکس های رد و بلد شده شما در گروه های خصوصی نیز در دسترس این مهاجمان قرار می گیرد .البته لازم به ذکر است که چت های امن یا سکرت چت ها صرفا مختص به همان گوشی است و در ابزارهای دیگر قابل دسترس نیست.



برای آنکه از عدم نفوذ به حساب تلگرامی خود اطمینان کافی داشته باشید حتما از قسمت setting تلگرام و در بخش security گزینه پسورد ابری یا two-step verification را با وارد کردن ایمیل خود و انتخاب یک پسورد فعال کنید.

با فعالسازی این بخش برای هر بار ورود به اکانت خود علاوه بر کد پنج رقمی پیامک شده باید این رمز عبور را نیز وارد کنید.

همچنین چنانچه چنین تبلیغات دروغین را در گروه ها و کانال های تلگرامی مشاهده کردید مراتب را به پلیس فتا اطلاع دهید.