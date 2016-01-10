۲۰ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۱۵

دانشگاه هشدار داد؛

سوء استفاده از نام دانشگاه علم و صنعت در برخی همایش‌ها

دانشگاه علم و صنعت با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که این دانشگاه هیچ ارتباطی با وب سایت های برخی از همایش های علمی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه دانشگاه علم و صنعت درخصوص سوء استفاده از نام این دانشگاه در وب سایت های برخی از همایش های علمی آمده است:

«اخیرا گروهی با سوءاستفاده از نام این دانشگاه و با راه اندازی وب سایت های متعدد مدعی برگزاری همایش های علمی در شهر تهران شده اند که به اطلاع می رساند اخیرا گروهی با سوءاستفاده از نام این دانشگاه و با راه اندازی وب سایت های متعدد مدعی برگزاری همایش های علمی در شهر تهران شده اند.

به منظور حفظ شهرت و اعتبار دانشگاه علم و صنعت ایران و با توجه به دریافت مبالغی از متخصصان و علاقمندان بابت شرکت در این کنگره ها، حق پیگیری قانونی موضوع برای دانشگاه محفوظ است.

این دانشگاه مجددا بر عدم وجود هیچ گونه ارتباط علمی و حرفه ای میان دانشگاه علم و صنعت ایران و دست اندرکاران همایش های «یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران و توسعه پایدار به نشانی http://civilengconf.ir/fa»، «سومین کنگره بین المللی شیمی و  مهندسی شیمی به نشانی http://chemiconf.ir/fa و «دومین کنگره بین المللی مهندسی معماری، هنر و شهرسازی به نشانی http://urbanconf.ir/fa تاکید دارد.»

    • حسین ۱۵:۳۶ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۰
      کاملا مشخصه که کلاهبرداریه. اون بالا اسم دانشگاه علم و صنعت رو نوشته بعد توی پوسترش اسم دانشگاه شهید بهشتی رو نوشته: http://civilengconf.ir/fa/poster.php

