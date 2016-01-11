به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه صبح دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در منطقه ویژه پارس اظهار داشت: پارسال فاز ۱۲ و امروز هم فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی افتتاح می شود و فازهای ۱۷ و ۱۸ نیز در مدار تولید است و هر ۴ ردیف فازهای ۱۷ و ۱۸ آماده شده است.

وی افزود: برای افتتاح فازها، استانداردهایی داریم که فازهای ۱۷ و ۱۸ هنوز آماده افتتاح نیستند و امیدواریم اوایل سال آینده به این استانداردها برسیم که این فازها افتتاح شوند.

وزیر نفت اضافه کرد: ۷ فاز به مرحله تولید رسیده است که حدود ۱۸۰ تا ۱۹۰ میلیون متر مکعب ظرفیت تولید گاز کشور را افزایش داده اند. این در شرایطی شکل گرفته است که با تحریم های جدی روبرو بوده ایم و همچنین کاهش شدید قیمت نفت را داشتیم و با بی پولی این فازها را اجرا کردیم.

وی با بیان اینکه فاز ۱۹ در اولویت بعدی توسعه پارس جنوبی است، ادامه داد: فازهای ۲۰ و ۲۱ نیز از اولویت هایی است که ظرفیت تولید گاز را افزایش خواهد داد.

زنگنه با بیان اینکه از برنامه خود به علت کمبود مالی مقداری عقب هستیم، افزود: این تعهد را به ملت ایران می دهیم که با تامین منابع مالی مورد نیاز بجز بخشی از فاز ۱۴، همه ۱۷ فاز پارس جنوبی تا پایان دولت تکمیل می شود و به مقدار تولیدی که باید می رسیم.

وزیر نفت خاطرنشان کرد: در طول این دوسال و نیم در واقع ۶ فاز را از دریا اضافه کرده ایم و ۱۵۰ میلیون متر مکعب گاز بیشتر از دریا دریافت می کنیم و در خشکی نیز پالایش ما حدود ۱۹۰ میلیون متر مکعب افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در سال ۹۲ حدود ۴۶ درصد مصرف نیروگاه ها سوخت مایع بود، بیان کرد: امسال این میزان به زیر ۲۰ درصد می رسد و گاز جایگزین آن می شود.

زنگنه با اشاره به بالا بودن مصرف گاز خانگی و نیروگاه ها گفت: باید گاز را بهینه مصرف کنیم و قدر و ارزش آن را بدانیم.

وی با بیان اینکه در روزهای آینده به اجرای برنامه برجام خواهیم رسید و تحریم ها رفع می شود، اظهارکرد: امیدواریم با این اقدام، هزینه های صنعت نفت کاهش یافته و در کنار آن به فناوری های ساخت داخل دسترسی پیدا کنیم و شاهد افزایش سرعت توسعه صنعت نفت باشیم.

وزیر نفت گفت: این کارها با تلاش بسیار زیادی انجام شده است و ده ها فرایند باید در کنار هم کار کنند تا محصول با کیفیت و ایمن تولید شود که کار بسیار سختی است و این اقدامات تنها محدود به پارس جنوبی نیست و خطوط لوله طولانی و ایستگاه های کمپرسور و دیگر اقدامات انجام شده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد برنامه دولت برای ثبات بخشیدن به قیمت گاز و جلوگیری از کاهش آن، بیان کرد: قیمت گاز منطقه ای است و معمولاً تابع قیمت حامل های رقیب مانند ذغال و دیگر فرآورده های نفتی مایع است و طبیعی است که به خاطر قیمت نفت، شاهد کاهش قیمت گاز نیز باشیم.

زنگنه تصریح کرد: یک اراده سیاسی پشت سر کاهش قیمت نفت است و نمی گذارد که بازار به ثبات برسد.

وی در ارتباط با تنش بین ایران و عربستان و کاهش سطح ارتباطات نیز گفت: ما نمی خواهیم تنش داشته باشیم و برجام هم که بزرگترین اتفاق سیاسی ایران در ۱۰۰ سال اخیر در حوزه دیپلماسی ایران است، بیانگر این است که ما می خواهیم در صلح و دوستی با دنیا زندگی کنیم.

وزیر نفت تاکید کرد: قبل از برجام، خیلی ها تلاش کردند که این موضوع شکل نگیرد، از جمله اسرائیل و دیگران. بعد از تصویب نیز عده ای تلاش کردند که این موضوع اجرا نشود و فکر می کنند ایران یک تهدید است. ایران قدرتمند برای کسی تهدید نیست، با اجرای برجام ما عزیزتر و مقتدرتر می شویم.

وی با بیان اینکه عده ای از افراد منافع ملی برای آنها فرع است، افزود: آنها می گویند کشور بدبخت باشد ولی من باشم. ولی مردم در روز ۷ اسفند پاسخ آنها را خواهند داد.

وی با بیان این سوال که چرا باید سفارت عربستان را آتش بزنند، ادامه داد: شک ندارم پشت سر این قضیه نفوذ باشد. ظریف به زودی اطلاعات جدیدی را در این زمینه اعلام خواهد کرد. کشورهای منطقه به عذرخواهی خواهند آمد.

وی با بیان اینکه ما به دنبال افزایش صادرات گاز هستیم، ادامه داد: یک ذره نگران کشورهای منطقه نیستیم و هر نگرانی باشد مربوط به داخل کشور است.