عبدالله مقصودی فر در گفتگو با مهر بابیان اینکه در ۹ ماه نخست امسال ۱۳ هزار و ۵۶۷ ازدواج در این استان ثبت‌شده است، گفت: آمار ثبت ازدواج در استان همدان در مدت مشابه سال قبل ۱۴ هزار و ۹۵۹ بوده است.

وی بابیان اینکه آمار ثبت ازدواج در استان همدان ۹.۳ درصد کاهش‌یافته است، گفت: بیشترین ازدواج ثبت‌شده با تعداد یک هزار و ۳۱۳ مورد مربوط به زوجینی است که در سن برابر قرار دارند که این تعداد ۹ و هفت‌دهم درصد کل ازدواج‌ها را شامل می‌شود.

مدیرکل ثبت‌احوال استان همدان میانگین سن ازدواج برای مردان را ۲۸ و شش‌دهم سال و برای زنان ۲۳ سال عنوان کرد و گفت: میانگین سن ازدواج برای مردان شهری برابر ۲۹ و دو دهم سال و مردان روستایی برابر ۲۷ سال بوده است.

مقصودی فر اضافه کرد: میانگین سن ازدواج برای زنان شهری برابر ۲۴ سال و زنان روستایی برابر ۲۰ و شش‌دهم سال بوده است.