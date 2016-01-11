فاز دوم مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین فاز مرکز خدمات فناوری شریف با حضور معاون علمی وفناوری رئیس جمهوری، قائم مقام بنیاد ملی نخبگان، رئیس دانشگاه صنعتی شریف، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شریف، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شریف و جمعی از اساتید این دانشگاه گشایش یافت.

ارائه خدمات فناورانه، ایجاد فرصت اشتغال فناورانه و به کارگیری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در فعالیتهای دانش‌بنیان و همچنین تاثیرگذاری و تعامل موثر صنعت و دانشگاه، از مهمترین اهداف مرکز خدمات فناوری دانشگاه شریف است که فاز نخست آن، در سال ۹۲ و به طور رسمی زیر نظر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شریف افتتاح شده بود.

فاز دوم مجتمع خدمات فناوری دانشگاه صنعتی شریف دارای دو هزار و ۷۰۰ مترمربع فضای مفید است که می تواند پذیرای حدود ۳۵ دفتر و مرکز فناورانه باشد.

از سوی دیگر آزمایشگاه مرکزی این دانشگاه با هدف کاربرد بهینه دستگاه‌های تحقیقاتی در زمینه‌های گوناگون آموزشی و پژوهشی دانشگاهیان افتتاح شد.

این آزمایشگاه پیشرفته و مجهز با در اختیار داشتن اغلب تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز محققان و پژوهشگران کشور از جمله طیف نگارها، میکروسکوپ ها، طیف سنجها، اندازه گیرها و تحلیل گرها، ضمن دنبال کردن اهدافی چون تمرکزبخشیدن و ساماندهی امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته، صرفه جویی در هزینه جاری پروژه ها، زمینه سهولت دسترسی اعضای هیات علمی، پژوهشگران، دانشجویان و صاحبان صنایع به تجهیزات و فضاهای فیزیکی، مجازی و پژوهشی را دنبال می‌کند.

همچنین در این مراسم علاوه بر ارائه گزارش عملکرد پژوهشی توسط معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف، از اساتید ممتاز، پژوهشگران برجسته در حوزههای ارائه مقالات، آزمایشگاهی و تحقیقاتی، مولفین برتر و پژوهشگران جوان تقدیر شد.