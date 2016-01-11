جزئیات اقدامات بانکی برای پسابرجام/ جلسه ویژه با مدیران سوئیفت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین یعقوبی در نشست مدیران بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌‌ها با فعالان اقتصادی از جلسه چهارشنبه نمایندگان بانک مرکزی با مدیران سوئیفت خبر داد و گفت: این جلسه که با هماهنگی سفیر ایران در بلژیک برگزار خواهد شد، مباحث مرتبط با نهایی کردن سوئیفت را پیگیری خواهد کرد.

وی افزود: بر اساس متن برجام استفاده از تمام خدمات شرکت‌های مالی و اعتباری بین بانکی دنیا برای ایران فراهم خواهد بود و در همین رابطه با سوئیفت نیز مذاکرات خوبی انجام شده و چهارشنبه در جلسه‌ای که با مدیران سوئیفت انجام خواهد شد، برقراری مجدد این خدمت مالی نهایی می شود.

مدیر اداره بین الملل بانک مرکزی ادامه داد: ۹ بانک شامل بانک مرکزی از دریافت خدمات سوئیفت محروم بودند و حال که مجدد قرار است سوئیف برقرار شود، ما به عنوان عضو جدید مجدد باید ثبت نام کنیم که به نظر می رسد فرآیند الحاق مجدد ایران به سوئیفت کمتر از ۲ هفته صورت خواهد گرفت.

یعقوبی تصریح کرد: اگر به فرض سه‌شنبه برجام اجرایی شود، روز چهارشنبه هیات مدیره سوئیفت الحاق مجدد ایران را در دستور کار فوری خود قرار خواهند داد و فرآیند الحاق مجدد آغاز می شود.

وی خاطرنشان کرد: روابط متعارف و کم ریسکی که بانک مرکزی از این پس برای ارائه خدمات مالی و پولی در شرایط بعد از تحریم لحاظ خواهد کرد، اجرای اعتبارات اسنادی خواهد بود و دیگر قرار نیست حواله برای انجام خدمات مالی ارائه شود؛ چراکه صرفا در یک مقطعی برای رفع نیازهای تامین مالی از این ابزار استفاده کنیم.

مدیر اداره بین الملل بانک مرکزی اضافه کرد: در اعتبارات اسنادی دستورالعمل جامع و مجموع مقررات کامل ارزی را داریم که مجدد پس از تحریم احیا خواهد شد و حواله نیز حتی در زمان تحریم نیز یک مجموعه ارزی نشد و مورد به مورد در کمیته ارزی برای انتقال از طریق حواله مجوز صادر شد.

یعقوبی عنوان کرد: ایجاد حساب های بانکی ایران در بانک های مختلف در دستور کار قرار گرفته و عمده امور مستندسازی و ارائه مدارک لازم انجام شده است، ضمن اینکه شماره حساب ها نیز در برخی موارد گرفته شده است.

وی اظهار کرد: بانک مسقط عمان از جمله بانک هایی است که مذاکرات ما برای گشایش اعتبارات اسنادی با این بانک نهایی شده که بر این اساس ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار برای اعتبارات اسنادی برای ایران در نظر گرفته است. ما می توانیم شروع ارائه اعتبارات اسنادی را از بانک مسقط داشته باشیم که در ایجاد روابط کارگزاری نیز کار انجام خواهد شد، ضمن اینکه بانک مرکزی نیز در مرکز مبادلات ارزی کدی را برای بانک مسقط تعریف کرده است.

مدیر اداره بین الملل بانک مرکزی گفت: انجام تمام خدمات مرتبط با نظام بانکی، پولی و مالی حتی آنهایی که به صراحت در متن برجام آورده نشده برای ایران مجاز خواهد بود، ضمن اینکه نکته دیگر این است که خط مشی بانک مرکزی تعامل نزدیک و جدی با جامعه بانکی بین المللی است که فرایندسازی آن را آغاز کرده ایم.

یعقوبی خاطرنشان کرد: باید در این مسیر ایجاد روابط کارگزاری بانکی و مالی منطبق با مقررات جاری بین المللی در دستور کار قرار گیرد و حتی بانک هایی که علاقه‌مند به کار با ایران هستند یکی از سوالات عمده‌شان این است که چقدر سیستم بانکی ایران مقررات جاری بین المللی را رعایت کرده است.

وی مدیریت انتظارات را در دوران اجرایی شدن برجام مهم دانست و توضیح داد: در زمان قبل تحریم همه بانک های دنیا با بانک های ایرانی ارتباط نداشتند و هر بانک بین المللی بر اساس سیاست های داخلی بانک و سهامداران خود، با ایران کار می کرد.

مدیر اداره بین الملل بانک مرکزی تصریح کرد: بانک ICBC که بزرگترین بانک جهانی است، مذاکرات جدی را با ایران آغاز کرده و امیدواریم در حوزه فاینانس و عملیات خزانه‌داری بانک ها، بتوانیم روابط خوبی با این بانک داشته باشیم، ضمن اینکه با بانک های کوچک نیز در دنیا وارد مذاکره شده ایم.

یعقوبی اظهار کرد: انتظار نباید این باشد که در شروع برجام با بانک های متنوع و متعددی کار کنیم. بنابراین سیاست بانک مرکزی این است که در شروع کار را در حجم متعادل با بانک های متعارف آغاز کرده و کار را به صورت غیرهیجانی انجام دهیم.