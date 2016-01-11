تنها یک واحد گروه خون نادر در اردبیل شناسایی‌ شده است

الله‌وردی نوبخت در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در طول تاریخ شکل‌گیری انتقال خون در اردبیل، بر اساس نمونه‌گیری‌های صورت گرفته تنها یک فرد در اردبیل گروه خون نادر دارد.

وی با تأکید به اینکه تأمین خون موردنیاز این بیماران در شرایط اضطراری به دلیل اینکه به سایر گروه‌های خونی پاسخ نمی‌دهد مشکل است، افزود: انتقال خون با تأمین هزینه گروه‌های خونی را نگه‌داری می‌کند.

به گفته مدیرکل انتقال خون استان مدت‌زمان نگه‌داری خون و فرآورده‌های خونی ۳۵ روز است اما با منجمد کردن گروه‌های خونی نادر تا ۳۰ سال نگه‌داری می‌شوند.

نوبخت بابیان اینکه گروه خون نادر در کل جهان هشت هزار واحد و در کشور هزار واحد شناسایی‌شده است، اضافه کرد: نگه‌داری هر واحد خون نادر ۵۰ میلیون ریال هزینه نیاز دارد که سازمان انتقال خون آن را تأمین می‌کند.

وی افزود: اگر در بین جمعیت هزارتا پنج هزار نفر آنتی‌ژن خاص خون مشاهده نشود فرد دارای گروه خون کمیاب است و اگر در بین پنج هزارتا ۱۰ هزار نفر جمعیت یک منطقه جغرافیایی آنتی‌ژن خاص نداشته باشد فرد دارای گروه خون نادر است.

مدیرکل انتقال خون استان متذکر شد: ممکن است فرد بدون اینکه مطلع باشد یکی از گروه‌های خون متداول را داشته باشد که در شرایط خاص مانند عمل جراحی و پاسخ ندادن به سایر گروه‌های خونی مشخص می‌شود.

نوبخت افزود: به‌منظور تأمین نیاز خونی این گروه از افراد سازمان مرکزی بانکی از گروه‌های خون نادر منجمد تشکیل داده است و نگه‌داری گروه خون نادر در استان‌ها انجام نمی‌شود.