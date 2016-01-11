محموله باطری قاچاق در اراك کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سید نورالدین حسینی در این باره گفت: ماموران مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان مركزی از جابجایی یك محموله قاچاق در یكی از شهرهای جنوبی كشور به سمت اراك آگاه شدند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مركزی بیان داشت: با اعلام این خبر چند اكیپ انتظامی در محورهای ورودی اراك مستقر و كنترل خودروهای عبوری با دقت بیشتر آغاز شد.

حسینی با اشاره به شناسایی محموله مورد نظر خاطر نشان كرد: كامیون مذكور كه با مشاهده ماموران در ورودی اراك قصد متواری شدن داشت با هوشیاری پلیس در داخل شهر متوقف شد.

وی اظهار داشت: پس از بازرسی كامیون توقیفی كه به مقصد تهران در حركت بود، یك هزار و ۸۴۰ باطری خودروی قاچاق به ارزش پنج میلیارد ریال از آن كشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان مركزی بیان داشت: دو نفر در این رابطه دستگیر و پس از تشكیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

حادثه رانندگی در استان مرکزی یک کشته برجای گذاشت

روز گذشته یک نفر در سانحه رانندگی در محور اراک- قم جان خود را از دست داد.

در این حادثه رانندگی که بر اثر برخورد یک دستگاه پراید با یک خودروی تویوتا کاپرای متوقف شده در کنار جاده اتفاق افتاد راننده پراید در دم فوت کرد.

بر اساس اعلام پلیس راه استان مرکزی علت این حادثه عدم توجه به جلو راننده پراید و عدم به کارگیری علایم هشدار دهنده از سوی راننده تویوتا در هنگام توقف در کنار جاده بود.